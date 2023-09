Nos chroniqueurs reviennent sur des nouvelles qui les ont réjouis ces derniers jours.

Anticosti au patrimoine de l’UNESCO

PHOTO DAVID BOILY, ARCHIVES LA PRESSE La chute Vauréal à l’île d’Anticosti

On a en tête ses chevreuils, son emblématique chute Vauréal et ses grèves spectaculaires s’ouvrant sur le golfe du Saint-Laurent. Mais c’est finalement pour ses fossiles que l’île d’Anticosti a fait son entrée cette semaine au patrimoine mondial de l’UNESCO. Ceux-ci renferment en effet les preuves de la première extinction massive du vivant, survenue il y a plus de 400 millions d’années. On peut dire qu’on l’a échappé belle : il y a six ans à peine, c’est le pétrole du sous-sol d’Anticosti qui faisait briller les yeux. Les ententes entre le gouvernement et les entreprises privées étaient signées et les foreuses, prêtes à creuser. Un heureux renversement de situation qui donne le goût d’aller contempler les splendeurs de l’île.

Philippe Mercure, La Presse

Kevin Lambert finaliste… partout !

PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE L’auteur Kevin Lambert

Le Goncourt, le Décembre, le Blù et maintenant, le Médicis. Au total, le plus récent roman de Kevin Lambert, Que notre joie demeure, est en lice pour sept prix en France. Un vrai triomphe pour cet écrivain originaire de Chicoutimi que je suis depuis ses débuts. Je vous invite d’ailleurs à lire le reportage que j’avais fait en 2018 lors de la sortie de son deuxième roman, Querelle de Roberval. Un « road trip » sur les lieux de son enfance qui nous permet de faire connaissance avec cet auteur au parcours exceptionnel.

Nathalie Collard, La Presse

Non au salon de jeux

PHOTO MARTIN TREMBLAY, ARCHIVES LA PRESSE Loto-Québec a décidé de laisser tomber son projet d’ouvrir un salon de jeux près du Centre Bell en partenariat avec le groupe CH.

Peut-on à la fois faire grimper ses profits et protéger la santé des Québécois ? À l’instar de la SAQ, c’est le dilemme central auquel fait face Loto-Québec. L’idée d’ouvrir un salon de jeux près du Centre Bell, en partenariat avec le groupe CH, faisait nettement primer son avidité sur ses responsabilités. L’avis de la Santé publique de Montréal à ce sujet était éloquent. On y jugeait le projet « susceptible de rejoindre et d’initier au jeu un nombre important de joueurs vulnérables avec les impacts tributaires sur la santé que l’on connaît ». Loto-Québec a en fin de compte décidé de laisser tomber cette initiative. C’est tant mieux. On l’espère morte et enterrée.

Alexandre Sirois, La Presse

Chou Mike Babcock, bravo Pascal Vincent !

PHOTO KYLE ROBERTSON, ASSOCIATED PRESS L’ex-entraîneur des Blue Jackets de Colombus Mike Babcock

Bon débarras, Mike Babcock ! L’entraîneur de hockey a perdu son poste chez les Blue Jackets de Columbus avant même d’avoir dirigé un seul entraînement parce qu’il a demandé à certains de ses joueurs de lui montrer leurs photos personnelles dans leur téléphone portable. Quel manque de jugement et de respect de la part d’un entraîneur qui traînait une réputation d’intimidateur à Detroit et à Toronto ! Après enquête du syndicat des joueurs, Mike Babcock a quitté son poste. C’était la seule chose à faire. Autre bonne nouvelle en provenance de Columbus : le Québécois Pascal Vincent, un entraîneur moderne qui méritait une chance depuis longtemps, fera ses débuts comme entraîneur-chef de la LNH avec les Blue Jackets. On lui souhaite bon succès !

Vincent Brousseau-Pouliot, La Presse