Chronique courrier des lecteurs

Or, ces montants n'ont pas été indexés depuis plus de 35 ans. Les seuils sont maintenant si faibles que l'époux qui n'est pas hébergé se fait siphonner tous ses avoirs pour payer la facture de celui qui se retrouve au CHSLD.

Mais il a droit à une réduction si lui-même et son époux disposent de liquidités inférieures à 2500 $. La facture pourra aussi être allégée si le couple possède une résidence de moins de 40 000 $ et d'autres biens de moins de 1500 $.

Si le rabais était déduit avant les taxes, « les participants qui réclament le rabais sous forme de chèque recevraient donc, au final, un plus petit incitatif que les autres et seraient pénalisés », explique M me Desrosiers.

Prenez un véhicule de 50 000 $ qui revient à 57 500 $ en incluant la TPS et la TVQ. En appliquant le rabais sur le prix après taxes, le consommateur se retrouve avec une facture totale de 44 500 $. Mais il aurait payé seulement 42 550 $ si on avait appliqué le rabais sur le montant avant les taxes.

Q « Je m'interroge sur les frais bancaires que l'on me facture lorsque je reçois un virement international. Pour chacune de mes transactions, on me facture 17 $, même lorsque le montant est de moins de 100 $. C'est à mon sens une pratique abusive et j'espère qu'elle disparaîtra bientôt. En attendant, si vous connaissez une banque qui n'exige pas ce genre de frais, je serais intéressée. » - Hélène

R Hélène, vous avez raison : les grandes banques canadiennes exigent des frais complètement fous pour un virement électronique ou une traite bancaire à l'étranger.

Mais grâce aux fintechs, ces jeunes pousses qui promettent de révolutionner le monde de la finance, il est possible de s'en sortir à meilleur compte.

Vous devriez jeter un coup d'oeil du côté de TransferWise, une société anglaise fondée par un ancien employé de Skype. Au Québec, l'entreprise est enregistrée auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF) en tant qu'entreprise de services monétaires.

En ouvrant un compte multidevise, vous pouvez être payée partout dans le monde dans 40 monnaies différentes.

Il n'y a pas de frais d'ouverture de compte, pas de frais mensuels, pas de frais lorsque vous recevez de l'argent. Mais des frais fixes d'environ 1 $ s'appliquent lorsque vous envoyez des fonds.

TransferWise prélève aussi des frais de conversion lorsque vous transférez la monnaie étrangère en dollars canadiens. Ces frais sont d'environ 0,5 % pour plusieurs devises courantes comme l'euro, le dollar américain, la livre anglaise et le peso mexicain.

Pour vous donner un ordre de grandeur, c'est cinq fois moins que les frais de 2,5 % prélevés par Visa et MasterCard lorsque vous utilisez votre carte à l'étranger. Une véritable aubaine !

Avec le compte multidevise, les entreprises et les travailleurs autonomes canadiens peuvent donc être payés partout dans le monde comme s'ils étaient une entreprise locale du pays étranger.

C'est bien pratique pour des gens comme vous, Hélène, qui voyagent à l'étranger et se font rembourser toutes sortes de dépenses de travail par un organisme local (p. ex. : un billet de train de 75 $). Quand il s'agit de petits montants, comme un billet de train à 75 $, les frais abusifs des banques peuvent gruger facilement le quart de leur paiement. Insensé !

Quand refaire son testament ?