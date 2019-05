L'île, le maire et le kiosque à légumes

Tout le monde qui va à l'île Bizard doit passer par là.

C'est près de ce carrefour, dans un parking de centre commercial, que Jean-Simon Théorêt, jeune agriculteur de 28 ans, vers la fin de l'été dernier, a installé son kiosque à légumes.

Chez les Théorêt, on est maraîcher de père en fils depuis trois générations, dans l'île Bizard. Des champs de maïs, de haricots... On fait pousser des concombres, des tomates, des pastèques, des pois mange-tout. L'Île-Bizard est un des derniers secteurs, sur le territoire de Montréal - avec Senneville, pas très loin - où l'on fait de l'agriculture commerciale.

Jean-Simon a choisi de suivre les traces de son père et de son grand-père. Il a étudié au collège McDonald. Il a lu Le jardinier-maraîcher de Jean-Martin Fortier et croit à l'agriculture écoresponsable. Un jour, il aimerait convertir la ferme familiale au biologique.

Mais pour le moment, il vend ses légumes à la chaîne Sobeys et, l'été, dès que les récoltes le permettent, à son kiosque. « Il est quand même normal que les gens de l'île puissent acheter les légumes qui poussent sur l'île », explique-t-il.

À son kiosque, il ajoute des herbes fines que cultive sa cousine à Deschaillons, des fraises de l'île d'Orléans, qu'il trouve au Marché Central.

Mais il y a un hic.

Le hic, c'est que le maire de l'arrondissement de L'Île-Bizard-Sainte-Geneviève a décidé que le kiosque de Jean-Simon ne pouvait pas être près du carrefour.

Dans le parking, oui. Mais à l'autre extrémité totalement. Pas près du chemin où les gens passent en voiture.

« Sauf que moi, je fais deux fois plus de ventes, quand je suis là-bas », dit Jean-Simon en montrant le coin du parking proche du carrefour. « Les gens me voient bien mieux. »

***

Ce qu'il est important de comprendre ici, dans ce conflit entre le maire et l'agriculteur, c'est qu'on n'est pas dans un univers coquet d'urbanisme savamment équilibré, où un kiosque à légumes viendrait déparer un minimalisme hautement réfléchi. On parle d'un bout de stationnement de béton et d'un autre bout de stationnement de béton. Et la question est : sur quel bout de béton sera le kiosque ?