« Plus personne ne va à ce restaurant, il est trop populaire », disait le légendaire Yogi Berra, passé à l'histoire tant pour sa carrière au baseball que pour ses citations, disons, paradoxales.

Un Pizza Hut. Et un Poulet frit Kentucky.

On rêve de destinations mythiques depuis l'enfance. À force, on s'en fait une image idyllique. Et puis, quand on y arrive enfin, on découvre avec stupéfaction l'envers de la carte postale.

PHOTO HIRO KOMAE, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

Une fois sur le site, vous êtes assaillis par les vendeurs de breloques. Mais ce n'est pas le pire. Le pire, ce sont les conducteurs de chameaux. Ils sont partout. Et ils ne vous lâchent pas. Ils vous harcèlent, vous tourmentent, vous pourchassent.

Oui, j'ai été pourchassée par un homme à dos de chameau. Je me suis enfuie de cet enfer à la course. Littéralement.

À force de chercher l'exotisme et l'authenticité, le touriste - et je m'inclus là-dedans - uniformise tout, corrompt tout. C'est un paradoxe aussi exécrable qu'inexorable.

Je conserve des souvenirs angoissés de la côte amalfitaine, où mon road trip rêvé s'est transformé en cauchemar embouteillé d'autocars pleins de vacanciers.

Et ne me partez pas sur les foules qui se bousculent à Florence ou Barcelone. Ce n'est pas la mer qui engloutira Venise, mais une marée d'humains munis de perches à selfies.

Non, vraiment, on n'est plus tranquille nulle part. Désormais, il y a même des embouteillages au sommet de l'Everest !

Le coeur des plus belles villes du monde s'est muséifié, « disneyifié », transformé en décor factice pour voyageurs en mal de dépaysement, mais qui ne veulent rien perdre de leur confort uniformisé. Un Starbucks au coin de chaque rue.

Peu à peu, ces lieux historiques se vident de leurs habitants, qui refusent d'être relégués au rôle de figurants.

« Ne tuons pas la beauté du monde », chantait Diane Dufresne. J'ai bien peur que ce ne soit exactement ce que s'acharne à faire le touriste moderne.

***

Heureusement, la riposte s'organise.

En Europe, des villes assiégées réalisent que ça ne peut plus durer. Elles ont atteint leur point de saturation ; les plus touchées croulent ni plus ni moins sous le poids de leur popularité.

Là-bas, on ne parle plus de tourisme de masse, mais de surtourisme. En 2018, le mot overtourism est d'ailleurs entré dans l'Oxford English Dictionary, qui le définit ainsi :

« Nombre excessif de visites touristiques d'une attraction ou d'une destination prisée, entraînant des dommages pour l'environnement local et les sites historiques, ainsi qu'une dégradation de la qualité de vie des résidants. »

Le tourisme international est passé de 25 millions de voyageurs en 1950 à 1,3 milliard aujourd'hui. Avec l'apparition d'une classe moyenne dans les pays émergents d'Asie, en Chine surtout, il risque de grimper à 1,8 milliard en 2030.

Le problème, c'est que tout le monde veut visiter les mêmes endroits, s'extasier devant les mêmes merveilles. Comme si on avait une liste à cocher. La Joconde. Le Machu Picchu. La fontaine de Trevi. Les pyramides de Gizeh.

Voir Venise et mourir.

Pendant quelques jours, en juin, la Sérénissime a pris les grands moyens pour retrouver une partie de sa sérénité.

Elle a dirigé le flot de touristes dans les rues les plus populaires, réservant certains secteurs aux seuls résidants. Plus question, pour un touriste, de se balader au hasard des ruelles, pour s'y perdre ou pour fuir ses semblables.