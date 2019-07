Dans le pré et en mer, l'amour n'a pas d'âge

Hugo Dumas

Si je me fie à vos courriels et messages Facebook, c'est une émission que vous dévoreriez et commenteriez avec passion. D'ailleurs, la téléréalité Les naufragés de l'amour de Canal Vie a trempé le gros orteil dans le bassin de concurrents avec plus « d'expérience », et la croisière s'est fort bien amusée l'hiver dernier. Les célibataires d'aujourd'hui n'ont pas que des abdos à tailler, des festivals de musique à faire mousser et des comptes Instagram à alimenter. Ils ont plusieurs enfants, des carrières établies et, croyez-le ou non, des rides ou des cheveux blancs ! Jeudi dernier, L'amour est dans le pré a dévoilé les huit agriculteurs sélectionnés pour la huitième saison. Celui qui a suscité le plus de réactions s'appelle Nicolas et il a 57 ans. Il y a quelque chose de franchement réjouissant là-dedans.

Agrandir Nicolas, 57 ans, fait partie des huit agriculteurs sélectionnés pour la huitième saison de L'amour est dans le pré. PHOTO FOURNIE PAR V

Père de cinq enfants maintenant adultes, dont deux couples de jumeaux, Nicolas ne déteste pas le karaoké et travaille comme producteur laitier à Saint-Anselme, dans la région de Chaudière-Appalaches. Sa vidéo de présentation, sur noovo.ca, est super touchante. Nicolas, un dynamique grand-papa, s'apprête à ralentir et se cherche une compagne pour voyager et couler une retraite dynamique et pas ennuyeuse. Ça change des propos assez vides de Jessika sur son ami Tiësto à Occupation double, édition grecque. Hélas ! les candidatures de fermiers dans la quarantaine ou la cinquantaine ne pleuvent pas. « Ils ne s'inscrivent pas. Il y a peut-être une plus grande part de pudeur chez eux. Ils vivent leurs choses plus tranquillement et se sentent moins interpellés par l'émission », note Martin Métivier, producteur de L'amour est dans le pré pour Attraction Images. L'an dernier, le recrutement de Christian, 47 ans, de Sainte-Agathe-de-Lotbinière, a fouetté l'intérêt des plus vieux, mais pas de façon exponentielle. Pour votre info, le couple formé par Christian et Josée a éclaté depuis la diffusion de l'émission bilan de L'amour est dans le pré, en avril dernier. Par contre, le sérieux Julien, producteur laitier à Dudswell, en Estrie, et sa soupirante Isabelle filent encore le parfait bonheur. Il s'agit du seul couple officiel de L'amour est dans le pré 7 à tenir le coup. À Canal Vie, le joli succès des Naufragés de l'amour leur a valu un deuxième séjour en mer, prévu à l'hiver 2020. Les parents séparés qui ont monté à bord de l'Equinox de Celebrity Cruises, comme l'a répété à peu près 472 fois l'animateur Étienne Boulay, étaient tous dans la trentaine et la quarantaine. L'un des finalistes, Éric, 41 ans, gestionnaire de marchés financiers, avait même cinq enfants.

Agrandir Les candidats de la première saison des Naufragés de l'amour en compagnie de l'animateur, Étienne Boulay PHOTO FOURNIE PAR CANAL VIE