À un peu plus d’un mois du temps des Fêtes, Québec mise sur l’esprit de Noël pour stimuler la vaccination contre la COVID-19, dans une nouvelle offensive publicitaire qui sera diffusée jusqu’au 18 décembre sur différents canaux de communication.

Henri Ouellette-Vézina La Presse

Un père Noël qui court vers la caméra, entouré de lutins, de fées, d’enfants en pyjamas aux couleurs festives et de plusieurs autres personnages traditionnels : c’est le décor qu’a mis en scène le gouvernement Legault dans sa nouvelle campagne publicitaire « ludique » qui a été dévoilée en grande pompe ce mercredi, notamment via le compte Twitter du premier ministre François Legault.

« Les fêtes arrivent vite. Faites-vous vacciner maintenant pour être protégé à temps », conclut ladite capsule, agrémentée d’une chanson revisitée de Beethoven, un classique du temps des Fêtes.

Dans un communiqué, le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) a fait valoir mercredi que « cette nouvelle offensive publicitaire, qui se poursuivra jusqu’au 18 décembre, prévoit également des placements à la radio, sur le Web et dans les médias écrits ». « Il s’agit d’une première étape. Une seconde phase de la campagne portant davantage sur les mesures sanitaires et bons gestes à adopter est également prévue », a-t-on mentionné à ce sujet.

Présentement, en tenant compte du fait que la Santé publique recommande maintenant de se faire vacciner après cinq mois, environ 24,9 % des Québécois ont un carnet de vaccination considéré à jour. Cela représente une hausse d’un point dans les sept derniers jours.

Mardi, le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, avait publié une photo de lui-même en train d’obtenir une dose de rappel. « Je vous invite à faire de même pour obtenir une protection adéquate à temps pour la période des Fêtes. La vaccination demeure la meilleure façon de se protéger et de protéger les autres », a-t-il martelé.

En point de presse, mercredi, M. Dubé a insisté. « On ne veut pas avoir la tempête parfaite. C’est pour ça qu’on demande aux Québécois d’agir en amont et de se protéger le plus possible pour limiter l’effet combiné de ces trois virus-là », a-t-il évoqué, en faisant référence à l’influenza, la COVID-19 et le virus respiratoire syncytial (VRS), particulièrement présents dans la communauté actuellement.