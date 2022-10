(Ottawa) Le ministre de la Santé, Jean-Yves Duclos, exhorte les Canadiens qui n’ont pas obtenu leur dose de rappel contre la COVID-19 à le faire dans les plus brefs délais pour limiter les infections et réduire le nombre d’hospitalisations lors de la prochaine vague attendue cet automne.

Joël-Denis Bellavance La Presse

« Il est temps de recharger votre système immunitaire », a lancé le ministre Duclos en conférence de presse au cours de laquelle il a confirmé l’approbation par Santé Canada du vaccin bivalent mis au point par la société Pfizer-BioNTech pour les Canadiens âgés de 12 ans et plus.

Il s’agit du deuxième vaccin bivalent approuvé les autorités fédérales après celui de Moderna, approuvé en septembre. Ce type de vaccin offre une protection autant contre la souche d’origine de la COVID-19 que contre le variant le plus récent.

PHOTO ADRIAN WYLD, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Le ministre de la Santé Jean-Yves Duclos en conférence de presse.

« Si cela fait six mois ou plus depuis que vous avez reçu votre dernière dose, le temps est venu de recharger votre immunisation en obtenant une dose de rappel. C’est particulièrement important si vous avez 65 ans ou plus ou si vous êtes à risque de subir des complications graves de la COVID-19. Il est aussi primordial de protéger ceux qui nous entourent ainsi que les travailleurs de la santé », a relevé le ministre.

M. Duclos n’a pas caché son inquiétude de voir que le Canada tire de l’arrière, comparativement à d’autres pays, en ce qui a trait à l’administration d’une troisième et quatrième dose. L’appel qu’il a lancé vendredi vise à rappeler aux Canadiens l’importance de se prémunir contre ce virus d’autant que la protection offerte par le vaccin diminue avec le temps.

À l’heure actuelle, seulement 60 % des Canadiens ont obtenu leur dose de rappel. Il a rappelé que les prochaines semaines seront « critiques » pour limiter l’ampleur de la prochaine vague. « Je suis inquiet », a laissé tomber le ministre Duclos.

« Si on augmentait de 60 % à 90 % le taux de 3e dose, on réduirait de 90 % le nombre d’hospitalisations qu’on va voir à la fin de l’automne ou au début de l’hiver et 90 % de moins d’hospitalisations, c’est beaucoup moins de gens sévèrement malades, mais c’est aussi beaucoup moins de travailleurs de la santé sévèrement impactés et beaucoup plus d’autres malades qui vont pouvoir être traités dans nos hôpitaux », a-t-il fait valoir.

Il a souligné que les vaccins actuels « fonctionnent très bien » et que l’on pourra compter sur près de 12 millions de doses combinées des vaccins bivalents de Moderna et de Pfizer-BioNTech d’ici une semaine.

Les provinces devront aussi faire des efforts pour convaincre ceux qui tardent à obtenir leur dose de rappel à le faire, selon le ministre.

« On va vouloir au cours des prochaines semaines accélérer dans toutes les provinces à la fois l’information sur l’importance, mais aussi l’accès à des vaccins. Ce n’est pas juste une question d’information. Il faut simplifier la vie des gens. Il faut que les vaccins soient facilement accessibles. Les familles n’ont pas beaucoup de temps », a-t-il dit. Selon lui, il faut se rendre dans les écoles, dans les CHSLD, dans les entreprises et même remettre sur pied des cliniques mobiles pour accélérer le pas. « Ce sont des opérations qui ont facilité la vaccination » dans le passé, a-t-il dit.