Depuis plusieurs mois, le gouvernement Trudeau faisait l’objet de vives pressions de la part du Parti conservateur, de l’industrie du tourisme et des compagnies aériennes pour qu’il abandonne les mesures sanitaires à la frontière.

(Ottawa) Les voyageurs n’auront plus à porter un masque à bord des avions et des trains à compter du 1er octobre. En outre, ils n’auront plus à se soumettre à une vérification de leur état de santé avant leur embarquement.

Joël-Denis Bellavance La Presse

Le ministre de la Santé, Jean-Yves Duclos, a confirmé l’abandon de cette mesure sanitaire, en plus d’annoncer l’abandon de l’utilisation de l’application ArriveCan, la fin des tests de dépistage aléatoires dans les aéroports et aux postes frontaliers, et la fin de la quarantaine obligatoire pour les voyageurs étrangers qui ne sont pas vaccinés.

Le gouvernement Trudeau annonce ainsi la levée, à compter du 1er octobre, de toutes les restrictions à l’entrée liées à la COVID-19, ainsi que des exigences en matière de dépistage, de quarantaine et d’isolement pour toute personne entrant au Canada.

« Nous en sommes rendus au point où nous pouvons lever en toute sécurité les mesures sanitaires à nos frontières », a affirmé le ministre Duclos en conférence de presse.

PHOTO ADRIAN WYLD, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Jean-Yves Duclos

« Nous prévoyons toutefois que le virus responsable de la COVID-19 et d’autres virus respiratoires continueront de circuler durant la saison froide. Donc, j’encourage tout le monde à maintenir à jour leur vaccination contre la COVID-19, y compris les doses de rappel, et à adopter des mesures sanitaires individuelles », a ajouté M. Duclos.

« Des défis demeurent et nous devons rester vigilants », a renchéri le ministre des Affaires intergouvernementales, Dominic LeBlanc.

Le ministre de la Sécurité publique, Marco Mendicino, le ministre des Transports, Omar Alghabra, et la présidente du Conseil du Trésor, Mona Fortier, étaient également présents à cette conférence de presse.

Depuis plusieurs mois, le gouvernement Trudeau faisait l’objet de vives pressions de la part du Parti conservateur, de l’industrie du tourisme et des compagnies aériennes pour qu’il abandonne les mesures sanitaires à la frontière. Ils faisaient valoir que ces mesures représentaient un irritant important pour les voyageurs au moment même où bon nombre de pays annonçaient la fin de leurs mesures.

Selon le ministre Duclos, plusieurs facteurs ont facilité la levée des mesures frontalières, notamment la modélisation qui indique que le Canada a largement dépassé le pic de la vague alimentée par les sous-variants BA.4 et BA.5 d’Omicron, les taux élevés de vaccination au pays, les taux d’hospitalisations et de décès à la baisse, ainsi que la disponibilité et l’utilisation de rappels de vaccin.

« Nos mesures frontalières ont toujours été fondées sur la prudence », a insisté le ministre Duclos.

Il a ajouté que le gouvernement fédéral n’hésitera pas à mettre à nouveau en œuvre des mesures sanitaires à la frontière si la situation l’exige.