Québec signale vendredi 21 nouveaux décès associés à la COVID-19, ainsi que 731 nouvelles infections, pendant que les hospitalisations associées à la maladie continuent toutefois de diminuer dans le réseau de la santé.

Henri Ouellette-Vézina La Presse

Les 731 nouveaux cas enregistrés portent à 722 la moyenne quotidienne des infections calculée sur sept jours, un chiffre en baisse par rapport à jeudi, mais encore en légère hausse sur une tendance d’une semaine.

On signale vendredi 21 décès supplémentaires attribuables au virus, portant le total des Québécois ayant succombé à la COVID-19 à 16 658. Une nuance s’impose toutefois : des 21 décès, aucun d’entre eux n’est survenu dans les 24 dernières heures, sept dans les sept derniers jours, et 14 « il y a plus de sept jours ».

Par ailleurs, le Québec rapporte également vendredi une baisse de 29 hospitalisations, soit 90 nouvelles entrées et 119 sorties. À ce jour, 1543 patients demeurent hospitalisés en lien avec la COVID-19, dont 503 qui ont été admis en raison du virus. Les autres l’ont surtout été en raison d’autres motifs, avant d’être testés positifs au virus.

Aux soins intensifs, on compte actuellement 35 patients, une baisse d’un lit par rapport à la veille (5 entrées, 6 sorties). Du nombre, 18 personnes ont été admises en raison du virus, et 17 pour des motifs secondaires.

Notons que le nombre de personnes hospitalisées devrait continuer de diminuer au cours des prochains jours, car le nombre de sorties surpasse toujours les admissions.

Le nombre de travailleurs absents en raison de la pandémie est également en baisse. Ils étaient 3616 vendredi à devoir s’isoler, une baisse d’environ 40 d’entre eux dans les 24 dernières heures.

Plus tôt cette semaine, mercredi, 11 720 tests de dépistage ont été réalisés, un chiffre relativement stable par rapport à la moyenne hebdomadaire. Jusqu’ici, 287 868 tests rapides ont été « autodéclarés » en ligne, dont 241 228 étaient positifs. Dans la seule journée de jeudi, 146 ont été déclarés, dont 112 positifs.

Depuis l’annonce de l’arrivée du vaccin bivalent, la cadence de la campagne de vaccination continue à s’accélérer. Jeudi, 24 346 doses supplémentaires ont été administrées, en majorité des doses de rappel.