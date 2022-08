Le Québec rapporte vendredi une baisse de 56 hospitalisations liées à la COVID-19 et 18 décès supplémentaires.

Alice Girard-Bossé La Presse

La province enregistre également 1154 nouveaux cas, pour une moyenne quotidienne de 1055 cas au cours de la dernière semaine. Notons que ces données ne reflètent toutefois qu’une partie des infections totales en raison de l’accès limité aux tests de dépistage par PCR. La part des tests de dépistage par PCR s’avérant positifs à la COVID-19 demeure élevée, à 10,9 %.

Par ailleurs, 274 839 tests rapides positifs ont été autodéclarés jusqu’à maintenant sur la plateforme du gouvernement, dont 196 pour la journée de jeudi.

On signale 18 décès liés à la maladie, portant le total de morts causées par la COVID-19 à 16 116 dans la province.

Dans le réseau de la santé, les autorités signalaient mercredi une baisse de 56 hospitalisations liées à la COVID-19, soit 123 nouvelles entrées et 179 sorties. En ce moment, 2000 patients sont hospitalisés en lien avec le virus, dont 57 aux soins intensifs, une augmentation de deux par rapport à la veille. Parmi ceux-ci, 678 ont été admis en raison d’un « diagnostic principal » de COVID-19. Les autres l’ont été pour d’autres motifs, mais ont été déclarés positifs par la suite.

En ce moment, 4334 travailleurs de la santé sont absents pour des motifs liés à la COVID-19, une baisse de 12 personnes par rapport à la veille.

Au cours des 24 dernières heures, 10 563 doses de vaccin ont été administrées. Un peu plus de 91 % de la population de 5 ans et plus a jusqu’ici reçu au moins une dose, 56 %, trois doses et à peine 19 %, quatre doses.