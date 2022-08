La transmission de la COVID-19 continue de diminuer à travers le Québec, alors que la province recense lundi une baisse de 52 hospitalisations, 758 nouveaux cas et quatre décès supplémentaires qui sont liés au virus.

Henri Ouellette-Vézina La Presse

Ces 758 nouveaux cas portent à 1108 la moyenne calculée sur sept jours, un chiffre qui est en baisse de plus de 20 % au cours de la dernière semaine. Notons que ces données ne reflètent vraisemblablement qu’une partie des infections totales en raison de l’accès limité aux tests de dépistage par PCR. D’ailleurs, la part des tests de dépistage par PCR s’avérant positifs à la COVID-19 demeure élevée, à 9,8 %.

On signale également quatre décès liés à la maladie, portant le total de morts causés par la COVID-19 à 16 044 dans la province.

Dans le réseau de la santé, les autorités recensent lundi une baisse de 52 hospitalisations liées à la COVID-19 – soit des admissions « pour » ou « avec » la maladie. À ce jour, 2057 patients demeurent hospitalisés en lien avec le virus, dont 61 se trouvent toujours aux soins intensifs, une hausse de quatre cas sur ce plan.

Autre signe que la pression diminue sur le réseau de la santé : le nombre de travailleurs de la santé poursuit également sa forte baisse. Ils n’étaient plus que 4078 lundi à devoir s’isoler pour des motifs liés à la COVID-19, ce qui représente une baisse significative de plus de 800 employés par rapport à vendredi.

Côté vaccination, 2793 doses supplémentaires ont été administrées durant la journée de dimanche, dont la forte majorité étaient des quatrièmes doses. Selon le site VaccinTracker Québec, un peu plus de 87 % de la population a jusqu’ici reçu une dose, 83,7 % a deux doses, 53,05 % a trois doses et à peine 17,37 % des citoyens ont quatre doses.

Chez les 5 ans et plus, 91 % ont reçu au moins une dose de vaccin contre la COVID-19, 56 % ont reçu une troisième dose et 18 % ont obtenu une quatrième dose. Chez les 60 ans et plus, 52 % sont allés chercher une quatrième dose.

Mentionnons qu’un total de 272 822 tests rapides ont été autodéclarés jusqu’à maintenant sur la plateforme du gouvernement, dont 228 140 positifs. Pour la seule journée de dimanche, 249 tests ont été déclarés, dont 212 positifs. Samedi, 8210 tests de dépistage ont été effectués, un chiffre relativement stable par rapport à la moyenne hebdomadaire.

Avec La Presse Canadienne