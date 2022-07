La pression exercée par la COVID-19 sur les hôpitaux du Québec commence à diminuer alors que la province rapporte une baisse de 46 hospitalisations et un recul du nombre de travailleurs de la santé absents. Seize décès supplémentaires attribués à la pandémie sont toutefois à déplorer.

Pierre-André Normandin La Presse

Bien qu’ils soient en baisse de 46 par rapport à la veille, les 2176 personnes hospitalisées présentement représentent malgré tout une hausse de 4 % sur une semaine. Aux soins intensifs, les 68 patients représentent une hausse de 26 % sur une semaine.

Le nombre de personnes hospitalisées risque de se stabiliser au cours des prochains jours, les admissions se rapprochant de plus en plus des sorties. On recense en moyenne 13 patients de plus chaque jour, mais le Québec approche rapidement du point d’équilibre. Le sommet des hospitalisations se rapproche et une baisse du nombre de personnes hospitalisées est ainsi envisageable d’ici quelques jours.

Autre signe que la pression sur les hôpitaux québécois se détend, le nombre de travailleurs absents en raison de la pandémie diminue. Ils étaient 6334 vendredi à devoir s’isoler, soit 14 % de moins que la semaine dernière.

Les 16 nouveaux décès rapportés vendredi portent la moyenne quotidienne calculée sur sept jours à 14. La tendance est en baisse de 14 % sur une semaine.

Quant aux nouveaux cas, les 1460 infections rapportées vendredi portent la moyenne quotidienne à 1548. La tendance est ainsi en baisse de 20 % sur une semaine, signe que la septième vague continue de se résorber. Ces chiffres ne reflètent vraisemblablement qu’une partie des infections totales, en raison de l’accès limité aux tests de dépistage par PCR. D’ailleurs, la part des tests de dépistage par PCR s’avérant positifs à la COVID-19 demeure élevée, à 12,4 %.

En plus des cas dépistés par tests PCR, 660 personnes ont également rapporté ces derniers jours avoir obtenu un résultat positif à un test rapide. Les cas autodéclarés, qui ne sont pas inclus dans les cas rapportés quotidiennement, ont diminué de 31 % depuis une semaine, autre signe du recul de la septième vague.