La forte transmission qui a été générée dans la capitale pendant le Festival d’été de Québec (FEQ) appelle à une « grande vigilance » pour la saison estivale, a prévenu jeudi la Santé publique. La population – surtout les plus vulnérables – est invitée à porter le masque dans de grands rassemblements, même extérieurs.

Henri Ouellette-Vézina La Presse

« Ce festival a de toute évidence généré des cas. On comprend très bien que les gens veulent vivre et passer à autre chose, mais cette autre chose, on n’a pas le contrôle là-dessus. Le virus est toujours là », a indiqué le directeur national de santé publique, le Dr Luc Boileau, en conférence de presse jeudi.

Il a aussi indiqué que plusieurs travailleurs de la santé ont été infectés en marge du festival, créant plusieurs absences dans les hôpitaux de Québec. À ceux et celles qui ont ressenti des symptômes grippaux après le FEQ : « isolez-vous », a lancé M. Boileau, en disant espérer que la situation se résorbe rapidement.

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE Des dizaines de milliers de festivaliers étaient venus assister au concert de clôture du Festival d’été de Québec, le dimanche 17 juillet.

Plus tôt, jeudi, La Presse rapportait que le dépistage dans les eaux usées et les tests PCR montrent que la propagation est en forte hausse dans la région de Québec. Le taux de coronavirus mesuré dans les égouts de la capitale a doublé au cours de la dernière semaine. La tendance est pourtant à la stabilisation – voire à la baisse – dans les autres villes où des mesures sont prises, soit Montréal, Laval et Gatineau.

Sans « critiquer » le FEQ, un festival « extraordinaire » et « de très haute réputation », Luc Boileau a tout de même recommandé au public de se protéger dans les prochains festivals, afin d’éviter de reproduire ce genre d’épisodes de forte transmission.

« Oui, il faudrait porter le masque quand on va dans des festivals et qu’on est à risque. Des gens plus âgés qui veulent profiter de ça : ils ont du fun, c’est correct, mais qu’ils portent le masque. Et si les autres veulent avoir la gentillesse de le porter pour éviter de transmettre ça, ce n’est pas une mauvaise idée », a-t-il dit.

Cette contagion en extérieur pourrait être due à l’arrivée du sous-variant BA.5 le plus contagieux depuis le début de la pandémie. Ce nouveau venu est devenu dominant au Québec à la fin juin, représentant 43 % des nouveaux cas dépistés. Aux États-Unis, où la propagation des variants est récemment similaire au Québec, BA.5 représente désormais 78 % des nouveaux cas.

En route vers un plateau

Malgré l’arrivée de BA.5, le Québec « est en route vers un plateau », a réitéré M. Boileau. Il a malgré tout reconnu que la hausse des infections à la COVID-19 se poursuivait encore pour le moment, et que les mesures de base doivent continuer d’être appliquées par la population. « Ça a continué à augmenter, mais cette poursuite-là veut tendre à se stabiliser. On est en route vers un plateau », a-t-il illustré.

Le chef de la Santé publique a rappelé que les plus récentes projections de l’Institut national d’excellence en santé et services sociaux (INESSS), publiées mercredi, prévoient aussi « une certaine stabilité ». Dans ses modélisations, l’organisme a dit s’attendre à une « stabilisation du nombre de nouvelles hospitalisations » dans les deux prochaines semaines.

Comme François Legault, le Dr Boileau a rappelé jeudi que la majorité des patients hospitalisés le sont « avec la COVID », et non « pour la COVID ». « Avec les nouveaux variants, on est dans un nouveau monde et on essaie de s’adapter à celui-ci. »

Outre le masque, qui demeure facultatif sauf dans les établissements de santé, Québec continue d’appeler la population à appliquer les mesures de base : distanciation sociale, lavage des mains et étiquette respiratoire.