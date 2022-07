Le Québec rapporte samedi 1193 cas de COVID-19 supplémentaires, mais n’enregistre aucun nouveau décès lié au virus.

Henri Ouellette-Vézina La Presse

Ces nouveaux cas portent à 1 092 934 le nombre de Québécois qui ont été infectés par la maladie depuis le début de la pandémie, en mars 2020.

Vendredi, on avait signalé 1429 infections en plus. Ce jour-là, Québec avait aussi officiellement rapporté sept nouveaux décès. Le nombre de morts demeure toutefois inchangé dans les 24 dernières heures au Québec, la province n’enregistrant samedi aucun nouveau décès lié à la COVID-19.

Dans le réseau de la santé, le nombre de patients hospitalisés, admis pour ou avec la COVID-19, continue d’augmenter. Selon les dernières données disponibles, datant de vendredi, on compte actuellement 1313 hospitalisations, soit une augmentation de 19 patients par rapport la veille. Quelque 38 personnes sont par ailleurs aux soins intensifs, une diminution de quatre lits en 48 heures.

Selon le site VaccineTracker Québec, 8371 doses supplémentaires de vaccin ont été administrées vendredi à la grandeur du Québec, dont la grande majorité était des troisièmes ou des quatrièmes doses, comme c’est le cas depuis plusieurs semaines.

Jusqu’ici, près de 87 % de la population générale dispose jusqu’ici d’une dose, alors que plus 83,5 % des Québécois en ont deux. Environ 52,5 % des citoyens ont trois doses, et un peu plus de 14,2 % d’entre eux en ont maintenant quatre.

Chez les 5 ans et plus, 92 % ont reçu au moins une dose de vaccin contre la COVID-19 et 60 % ont reçu une troisième dose. Chez les 60 ans et plus, 45 % des Québécois sont allés chercher une quatrième dose.