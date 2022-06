Le directeur national de santé publique, le Dr Luc Boileau, recommande aux Québécois qui sont susceptibles de présenter une forme grave de la COVID-19 ou des complications s’ils contractent la maladie d’aller chercher une nouvelle dose de rappel du vaccin. Ces personnes sont également invitées à porter le masque lorsqu’elles fréquentent des lieux publics achalandés cet été.

Hugo Pilon-Larose La Presse

Le Dr Boileau a fait ces recommandations mercredi alors que les cas et les hospitalisations sont en hausse au Québec. Le dernier bilan des autorités sanitaires rapporte quatre nouveaux décès liés au coronavirus, alors que le nombre de nouveaux cas et les hospitalisations continuent d’augmenter dans la province.

On compte actuellement 1260 hospitalisations, une hausse de 34 comparativement à mardi. Trente-cinq patients sont aux soins intensifs, soit un de moins que la veille. Un total de 6285 travailleurs de la santé sont absents pour des raisons liées à la COVID-19, comme un retrait préventif ou un isolement. Le bilan des décès atteint maintenant 15 576.

Le ministère de la Santé rapporte mercredi 1716 nouveaux cas, pour un total de 1 088 744 depuis le début de la pandémie. Le nombre de cas répertorié n’est toutefois pas représentatif de la situation puisque l’accès aux centres de dépistage est restreint aux clientèles prioritaires.

De nouveaux variants

La circulation de nouveaux variants de la COVID-19 au Québec, plus contagieux que les précédents, provoque une hausse des cas et de transmission dans la communauté, a rappelé mercredi le Dr Luc Boileau.

« On estime que cette remontée va se poursuivre encore quelques jours, mais on devrait connaître aussi une nouvelle baisse [des cas] au cours des prochaines semaines. […] C’est ce que nous espérons. C’est certainement possible de profiter de son été pour tout le monde, mais en étant conscient, comme je le mentionne, que le virus circule et en appliquant les consignes qu’on connaît déjà très bien », a-t-il dit.

« On invite les gens à être prudents et, s’ils le souhaitent, à reprendre le port du masque [pour les personnes à risque]. […] Ça peut être très efficace », a ajouté le Dr Boileau.

Dans ce contexte, la Santé publique recommande aussi aux personnes de 60 ans et plus, qui souffrent d’une maladie chronique ou qui sont immunodéprimés, de prendre rendez-vous sur la plateforme Clic Santé pour obtenir une deuxième dose de rappel – c’est-à-dire une quatrième dose du vaccin – si la dernière dose reçue remonte à plus de trois mois.

Avec les variants actuels de la COVID-19, la Santé publique ne prévoit pas pour l’instant imposer à nouveau le port du masque cet automne dans les lieux publics pour l’ensemble de la population. La situation sera réévaluée plus tard cet été si une nouvelle vague plus importante prend de l’ampleur au Québec.

Avec La Presse Canadienne