Vaccination contre la COVID-19

Les 60 ans et plus et les personnes vulnérables visées à la fin de l’été

Une nouvelle campagne de vaccination contre la COVID-19 dès la fin de l’été devrait viser les 60 ans et plus et les personnes vulnérables, recommande le Comité sur l’immunisation du Québec (CIQ) dans un avis publié lundi.