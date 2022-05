COVID-19 chez les enfants

Le vaccin de Pfizer efficace pour les moins de 5 ans avec trois doses

(Washington) Le vaccin anti-COVID-19 de l’alliance Pfizer-BioNTech en trois doses est sûr et efficace pour les enfants âgés de six mois à cinq ans, ont indiqué lundi les deux entreprises, ouvrant la voie au dépôt prochain de demandes d’autorisation aux États-Unis et dans le monde.