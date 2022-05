Le Québec a rapporté lundi 20 hospitalisations en moins et aucun nouveau décès.

Alice Girard-Bossé La Presse

À l’heure actuelle, 1347 personnes sont hospitalisées en lien avec la COVID-19 dans la province. Parmi celles-ci, 56 se trouvent aux soins intensifs, soit trois de plus que la veille.

Les autorités ont rapporté 326 nouvelles infections lundi. Ces chiffres ne reflètent vraisemblablement qu’une partie du nombre total, en raison de l’accès limité aux tests de dépistage par PCR.

Selon le site VaccinTrackerQC, 3266 doses de vaccin ont été administrées au cours des 24 dernières heures, en grande partie des deuxièmes doses de rappel.

Le pourcentage de personnes âgé de 5 ans et plus ayant reçu une première dose est de 91,47 %. On signale aussi que 87,77 % de la population québécoise a reçu une deuxième dose et que 59,47 % a reçu une dose de rappel.

Avec La Presse Canadienne