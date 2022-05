Fin du masque obligatoire au Québec

(Montréal) Le port du couvre-visage n’est plus obligatoire dans les endroits publics au Québec à compter de ce samedi, plus précisément depuis 0 h 01, sauf dans les transports en commun et les endroits où l’on donne des soins, tels les hôpitaux, les CHSLD et les cliniques médicales.