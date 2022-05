Malgré la récente hausse, le nombre de personnes hospitalisées devrait continuer de diminuer au cours des prochains jours, le nombre de sorties continuant de surpasser les admissions. On recense en moyenne 31 patients de moins chaque jour.

25 hospitalisations de plus, 27 décès

Après plusieurs baisses successives ces derniers jours, les hospitalisations liées à la COVID-19 repartent à la hausse au Québec mardi, au moment où la province rapporte également 27 nouveaux décès liés au virus. Tout indique que la pression continuera toutefois de diminuer dans le réseau de la santé.

Henri Ouellette-Vézina La Presse

Ces 27 nouveaux décès portent la moyenne quotidienne calculée sur sept jours à 19. La tendance est en baisse de 32 % sur une période d’une semaine.

On observe mardi une hausse de 25 hospitalisations, qui découle de 141 nouvelles entrées et 116 sorties. À ce jour, 2195 personnes demeurent donc hospitalisées, dont 76 se trouvent toujours aux soins intensifs, une baisse de deux cas en 24 heures (12 entrées, 14 sorties).

Pour l’heure, les 2195 patients hospitalisés présentement représentent une baisse de 9 % sur une semaine. Aux soins intensifs, les 76 patients représentent une baisse de 16 % sur une semaine. Environ 43 % des patients atteints de la COVID-19 hospitalisés ont été admis en raison du coronavirus. À l’inverse, 57 % des patients ont été hospitalisés pour une autre raison, mais se sont avérés positifs à la COVID-19. Aux soins intensifs, cette même proportion est de 65-35 %.

Malgré la récente hausse, le nombre de personnes hospitalisées devrait continuer de diminuer au cours des prochains jours, le nombre de sorties continuant de surpasser les admissions. On recense en moyenne 31 patients de moins chaque jour.

Zoom sur la transmission

Québec signale également 1194 nouveaux cas de COVID-19 mardi, ce qui porte la moyenne quotidienne à 1463. La tendance est ainsi en baisse de 29 % sur une semaine. Ces chiffres ne reflètent vraisemblablement qu’une partie des infections totales, en raison de l’accès limité aux tests de dépistage par PCR. Plus tôt, dimanche, la Santé publique a néanmoins réalisé 12 395 tests de dépistage, un chiffre relativement stable par rapport à la moyenne hebdomadaire.

D’ailleurs, la part des tests de dépistage par PCR s’avérant positifs à la COVID-19 demeure élevée, à 9,2 %. En plus des cas dépistés par tests PCR, 754 personnes ont également rapporté ces derniers jours avoir obtenu un résultat positif à un test rapide.

Les cas autodéclarés, qui ne sont pas inclus dans les cas rapportés quotidiennement, ont diminué de 45 % depuis une semaine. Au total, plus de 201 625 tests rapides ont jusqu’ici été autodéclarés sur la plateforme du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), dont plus de 164 855 ont présenté un diagnostic positif à la COVID-19.

Côté vaccination, environ 12 970 doses supplémentaires ont été administrées dans la journée de lundi. Le rythme de la campagne de vaccination continue à ralentir. Le Québec administre en moyenne un peu moins de 25 000 doses par jour, en baisse de 24 % sur une semaine. Il s’agit principalement de quatrièmes doses administrées à des personnes de 60 ans et plus. À ce jour, 9,5 % des Québécois ont reçu quatre doses.

Enfin, notons qu’un peu plus de 7400 travailleurs de la santé sont toujours absents du travail en raison de motifs liés à la COVID-19, soit pour un retrait préventif, un isolement, ou parce qu’ils sont en attente d’un résultat de dépistage.

Avec Pierre-André Normandin, La Presse