Québec prolonge de deux semaines l’obligation du port du masque dans les lieux publics, même si la 6e vague perd de la force.

Suzanne Colpron La Presse

En conférence de presse, jeudi, le directeur national de santé publique, le Dr Luc Boileau, a indiqué avoir fait cette recommandation au gouvernement. Au même moment, le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, a annoncé par voie de communiqué que le port du masque serait maintenu jusqu’à la mi-mai.

Cette décision fait en sorte que le Québec est maintenant le seul endroit au Canada à imposer le masque dans les lieux publics, à part l’Île-du-Prince-Édouard, qui compte cesser de l’exiger le 28 avril.

En Alberta et en Saskatchewan, le masque n’est plus requis depuis le 1er mars. La Colombie-Britannique a abandonné cette mesure le 11 mars, suivie par le Nouveau-Brunswick et Terre-Neuve-et-Labrador le 14 mars, le Manitoba le 15 mars, le Yukon le 18 mars, l’Ontario et la Nouvelle-Écosse le 21 mars, les Territoires-du-Nord-Ouest le 1er avril, et le Nunavut le 11 avril.

Le Québec se distingue aussi à l’échelle mondiale puisque le port du masque n’est plus exigé dans de nombreux pays.

Est-ce que le port prolongé du masque reflète le fait que le virus frappe plus fort ici qu’ailleurs ? Ou est-ce parce que les autorités sanitaires québécoises font preuve d’une plus grande prudence ? Ou est-ce parce que les Québécois acceptent plus facilement de le porter ?

« Je peux vous assurer qu’il y a plusieurs autres endroits, plusieurs autres provinces, qui voudraient le continuer », a répondu le Dr Boileau aux questions de La Presse. « D’ailleurs, l’Ontario va continuer à le porter jusqu’au mois de juin dans les transports en commun, dans le milieu hospitalier, dans les endroits où il y a beaucoup de personnes aussi. Alors, il y a des révisions qui se passent actuellement dans d’autres endroits au niveau canadien. »

Le masque, a-t-il tenu à rappeler, « c’est pas un outil marginal ».

« Nous sommes un peu en avance sur d’autres provinces canadiennes sur cette 6e vague », a-t-il ajouté, ce qui suggère qu’on en sortira plus rapidement.

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos

Le nombre d’hospitalisations liées à la COVID-19 a continué sa progression jeudi. On rapporte 24 nouvelles admissions, pour un total de 2405 personnes hospitalisées, dont 88 aux soins intensifs.

Le délestage en chirurgie n’est toutefois pas aussi important qu’en janvier, alors que l’on comptait autant de patients frappés par le virus dans les hôpitaux. Comment se fait-il qu’avec un tel nombre de patients atteints de la COVID-19, le réseau de la santé ne soit pas en mode panique comme il l’était au début de l’année ?

Selon la Dre Lucie Opatrny, sous-ministre adjointe, cela s’explique par le fait que la majorité des personnes hospitalisées qui ont la COVID ont été admises pour une autre raison. Et celles qui sont à l’hôpital à cause du virus ont des symptômes moins sévères et restent hospitalisées moins longtemps. Les effets moins sévères de la maladie font également en sorte que moins de 5 % de ces patients ont besoin de soins intensifs.

« En ce moment, l’effet sur le délestage est beaucoup moindre que pour le même nombre d’hospitalisations au mois de janvier », a expliqué la Dre Opatrny, sous-ministre adjointe à la Direction générale des affaires universitaires, médicales, infirmières, et pharmaceutiques.

Si le Grand Montréal est au niveau 2 du plan de délestage, la plupart des régions sont au niveau 3 et l’Estrie s’approche du niveau 4, a-t-elle dit. Le niveau d’alerte le plus élevé est 5.

Cette situation difficile risque toutefois d’être de courte durée parce que les plus récentes projections de l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux (INESS), publiées jeudi, montrent que le nombre d’hospitalisations totales devrait se stabiliser au cours des deux prochaines semaines et que le nombre de nouvelles hospitalisations devrait diminuer.

« Nos données nous montrent que la transmission du virus pourrait avoir commencé à ralentir, même peut-être qu’on aurait déjà atteint un certain plateau, sinon un pic », a affirmé le Dr Boileau, qui a rappelé les avantages d’une 3e et d’une 4e dose.

« On ne multipliera pas ça à l’infini pour se rendre à des milliers de doses, a-t-il promis. Mais après un certain nombre de mois, quelque chose comme cinq, six mois, on commence à voir dans la plupart des études une baisse de l’efficacité vaccinale. » M. Boileau a ajouté que la période d’isolement pour les personnes immunodéprimées passe de 21 à 10 jours, en présence de symptômes de la COVID-19.