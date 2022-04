61 hospitalisations de plus, 18 décès

Les hospitalisations liées à la COVID-19 poursuivent mardi leur hausse au Québec, qui repasse officiellement au-delà de la barre des 100 patients aux soins intensifs. La province signale également 18 nouveaux décès et 1783 contaminations.

Henri Ouellette-Vézina La Presse

Ces 18 nouveaux décès portent la moyenne quotidienne calculée sur sept jours à 19. La tendance est ainsi stable sur période d’une semaine.

Dans le réseau de la santé, on observe une hausse de 61 hospitalisations aux soins réguliers, qui découle de 200 nouvelles entrées et 139 sorties. À ce jour, 2281 patients demeurent donc hospitalisés en lien avec la COVID-19, dont 101 se trouvent toujours aux soins intensifs. Il s’agit d’une hausse de six cas en 24 heures sur ce plan (16 entrées, 10 sorties).

Fait à noter : 43 % des patients atteints de la COVID-19 présentement hospitalisés ont été admis en raison du coronavirus. À l’inverse, 57 % des patients ont été hospitalisés pour une autre raison, mais se sont avérés positifs à la COVID-19. Aux soins intensifs, 64 % des patients sont admis en raison de la COVID-19, et 36 % pour un autre motif.

Au total, les 2281 personnes hospitalisées présentement représentent une hausse de 18 % sur une semaine. Aux soins intensifs, les 101 patients représentent une augmentation de 51 % sur une semaine.

Le nombre de personnes hospitalisées devrait d’ailleurs continuer d’augmenter au cours des prochains jours, le nombre d’admissions continuant de surpasser les sorties. On recense en moyenne 49 patients de plus chaque jour.

Zoom sur la transmission

Québec signale également mardi 1783 nouveaux cas de COVID-19, ce qui porte la moyenne quotidienne à 2516. La tendance est ainsi en baisse de 20 % sur une semaine. Ces chiffres ne reflètent vraisemblablement qu’une partie des infections totales, en raison de l’accès limité aux tests de dépistage par PCR. Dimanche, la Santé publique a néanmoins réalisé 12 375 tests de dépistage, un chiffre relativement stable par rapport à la moyenne hebdomadaire.

D’ailleurs, la part des tests de dépistage par PCR s’avérant positive à la COVID-19 demeure très élevée, à 14,7 %. En plus des cas dépistés par tests PCR, 7433 personnes ont également rapporté durant le long congé de Pâques avoir obtenu un résultat positif à un test rapide.

Les cas autodéclarés, qui ne sont pas inclus dans les cas rapportés quotidiennement, ont baissé de 37 % depuis une semaine. Jusqu’ici, plus de 184 540 tests rapides ont été autodéclarés sur la plateforme web du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS).

Selon les chiffres du gouvernement, plus de 10 630 travailleurs de la santé sont toujours absents pour des raisons liées au virus, dont un retrait préventif et une période d’isolement, ou parce qu’ils sont toujours en attente d’un résultat de dépistage.

Côté vaccination, 14 000 doses supplémentaires ont été administrées lundi au Québec. En incluant les personnes vaccinées à l’extérieur de la province, celle-ci a donné plus de 19,4 millions de doses depuis le début de la pandémie.

Avec Pierre-André Normandin