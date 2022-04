Cinq « petits gestes » pour diminuer la transmission

Malgré la hausse des infections et des hospitalisations, aucune restriction ne sera imposée au Québec. Comme partout dans le monde, il faut maintenant « maîtriser son propre risque », affirme la Santé publique. Au quotidien, de « petits gestes » ont en effet prouvé leur efficacité pour diminuer au maximum la transmission du virus, pour en finir le plus rapidement possible avec la sixième vague.