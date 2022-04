(Québec) Les deux prochaines semaines seront « critiques » pour le réseau de la santé qui devra composer avec une hausse des hospitalisations et l’arrivée d’une vague d’influenza. Christian Dubé demande aux Québécois d'« éviter les risques inutiles » pendant le congé pascal.

Fanny Lévesque La Presse

Au même moment où les Québécois s’apprêtent à profiter du long congé pascal, le ministre de la Santé fait appel à la prudence en « évitant les risques inutiles ». Son message s’adresse particulièrement aux personnes plus vulnérables et aux résidants des RPA où les cas sont à la hausse.

« On le sait, on a toujours le goût dans ces week-ends-là de voir nos proches, mais gérons notre risque. On connaît le virus. On les connaît, les mesures de distanciation et l’importance de porter notre masque », a souligné le ministre Dubé jeudi faisant écho aux propos du directeur national de santé publique par intérim, le Dr Luc Boileau, qui a livré essentiellement le même message mercredi.

PHOTO DAVID BOILY, LA PRESSE Christian Dubé

La situation dans les hôpitaux demeure « préoccupante » alors que quelque 13 000 travailleurs de la santé sont absents pour des raisons liées à la COVID-19. « Le réseau tient le fort, mais les deux prochaines semaines vont être critiques », a fait valoir le ministre Dubé. « Il n’y a aura pas de surprise, mais ça va être difficile dans les urgences pour les deux prochaines semaines », a-t-il précisé.

C’est que le Québec devra affronter une vague printanière du virus de l’influenza, ce qui est inhabituel à ce moment-ci de l’année. Le ministre Dubé rappelle qu’encore là, les personnes plus âgées sont plus vulnérables, et sont plus susceptibles de se rendre aux urgences.