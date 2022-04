La pression continue de s’accentuer sur le réseau de la santé au Québec, avec une nouvelle hausse marquée des hospitalisations liées à la COVID-19 jeudi, au moment où la province rapporte 26 décès supplémentaires et 3190 infections rapportées par test PCR.

Henri Ouellette-Vézina La Presse

Ces 26 nouveaux décès portent la moyenne quotidienne calculée sur sept jours à 19. La tendance est en hausse de 16 % sur une semaine.

On observe jeudi une hausse de 94 hospitalisations dans le réseau de soins réguliers, qui découle de 282 nouvelles entrées et 188 sorties. À ce jour, 2154 patients demeurent donc hospitalisés en lien avec le virus, dont 96 se trouvent toujours aux soins intensifs. Il s’agit sur ce plan d’une hausse de 13 cas en 24 heures (23 entrées, 10 sorties).

Pour l’heure, les 2154 personnes hospitalisées présentement représentent une hausse de 36 % sur une semaine. Aux soins intensifs, les 96 patients représentent une augmentation de 50 % sur une semaine.

Le nombre de personnes hospitalisées devrait continuer d’augmenter au cours des prochains jours, le nombre d’admissions continuant à surpasser les sorties. On recense en moyenne 82 patients de plus chaque jour. On note aussi une augmentation subite aux soins intensifs, où l’on compte en moyenne cinq patients de plus par jour présentement.

Québec rapporte par ailleurs 3190 nouveaux cas jeudi, ce qui porte la moyenne quotidienne à 3017. La tendance est ainsi stable sur une semaine. Il convient toutefois de rappeler que ces chiffres ne reflètent vraisemblablement qu’une partie des infections totales, en raison de l’accès limité aux tests de dépistage par PCR. Plus tôt, mardi, la Santé publique a néanmoins réalisé 24 438 tests de dépistage, un chiffre relativement stable par rapport à la moyenne hebdomadaire.

D’ailleurs, la part des tests de dépistage par PCR s’avérant positive à la COVID-19 demeure très élevée, à 16,5 %. En plus des cas dépistés par tests PCR, 2371 personnes ont également rapporté ces derniers jours avoir obtenu un résultat positif à un test rapide. Les cas autodéclarés, qui ne sont pas inclus dans les cas rapportés quotidiennement, ont baissé de 12 % depuis une semaine.

Jusqu’ici, plus de 175 750 tests rapides ont été autodéclarés sur la plateforme en ligne du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS). Du nombre, 142 820 ont présenté un diagnostic positif.

Côté vaccination, la campagne québécoise continue de gagner en vitesse. Mercredi, plus de 46 050 doses supplémentaires ont été administrées, auxquelles s’ajoutent également 1464 vaccins donnés avant le 13 avril qui n’avaient pas encore été comptabilisés. En incluant les personnes vaccinées à l’extérieur de la province, celle-ci a maintenant administré plus de 19,3 millions de doses.

À ce jour, 12 995 travailleurs de la santé sont absents pour des raisons liées au virus, soit pour un retrait préventif, une période d’isolement ou parce qu’ils sont encore en attente de résultats de dépistage. Il s’agit d’une hausse de 231 salariés par rapport à la veille.

Le ministre de la Santé, Christian Dubé, a prévenu jeudi que les deux prochaines semaines seront « critiques » pour le réseau de la santé qui devra composer avec une hausse des hospitalisations et l’arrivée d’une vague d’influenza. Mercredi, le directeur national de santé publique par intérim, le Dr Luc Boileau, avait fait un appel à la vigilance, à l’approche du long congé de Pâques.

Avec Pierre-André Normandin