Sixième vague

La pression s’accentue à nouveau sur le réseau de la santé

La sixième vague de COVID-19 met encore le réseau de la santé à l’épreuve, les hospitalisations liées au virus frisant maintenant la barre des 2000 au Québec. Et cette hausse risque de se poursuivre encore dans les prochaines semaines, les cas continuant de grimper chez les plus âgés, plus vulnérables.