(Québec) Le déferlement de la sixième vague au Québec était prévisible, assure Christian Dubé. Le ministre de la Santé est préoccupé, mais se veut rassurant : pas question d’ajouter de nouvelles consignes sanitaires. Les régions doivent cependant être plus prudentes.

Fanny Lévesque La Presse

Le ministre de la Santé a fait valoir jeudi que la hausse des cas et des hospitalisations était « prévue » avec la fin de l’essentiel des mesures sanitaires. « Ce qui change un peu la donne - et, je le répète c’était prévu, - c’est l’augmentation du BA.2 en proportion de l’Omicron », a souligné M. Dubé.

« Il n’y a aucune raison pour le moment de changer la stratégie qu’on a parce que les gens doivent apprendre à vivre avec le virus et continuer à se protéger », a ajouté le ministre.

Pas question, donc, de ramener des consignes sanitaires. Pour la fin du port du masque au 15 avril, le ministre laisse le soin au directeur national de santé publique par intérim de prendre la décision. « C’est le Dr [Luc] Boileau et la Santé publique qui vont nous revenir. Écoutons le Dr Boileau, ça va très bien avec lui. On va l’écouter et on va revenir dans les prochains jours », a soutenu M. Dubé en mêlée de presse.

Plus de 10 000 travailleurs de la santé sont absents du réseau à l’heure actuelle pour des raisons liées à la COVID-19, a précisé le ministre. C’est une accélération importante, mais M. Dubé estime que le fait que les employés malades puissent revenir au travail après cinq jours seulement « va aider beaucoup ».

Christian Dubé s’est dit particulièrement préoccupé par les régions où le BA.2 frappe plus fort et appelle les directions régionales à rappeler les consignes toujours en vigueur. « Quand je dis en région, je dis la Côte-Nord, l’Abitibi-Témiscamingue et à partir de Québec en s’en allant vers la Gaspésie », a-t-il précisé.

La principale raison pour laquelle ça arrive, c’est parce que ce sont les régions qui ont été moins frappées [par Omicron]. Ce sont des gens qui ont moins de protection naturelle ou immunitaire d’Omicron qui a été plus fort à Montréal. Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux

M. Dubé a réitéré à plusieurs reprises l’importance du port du masque dans les résidences privées pour aînés et autres milieux d’hébergement pour personnes vulnérables.