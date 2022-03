« Hier soir, j’ai ressenti des symptômes associés à la COVID-19. Je me suis testé ce matin et le résultat est [positif]. Je me place en isolement », a écrit François Bonnardel sur Twitter.

La députée libérale Christine St-Pierre, le ministre des Transports, François Bonnardel, et le maire de Laval, Stéphane Boyer, ont contracté la COVID-19. Les trois politiciens ressentent de « légers symptômes » et poursuivront leurs activités professionnelles à distance.

Mayssa Ferah La Presse

Lila Dussault La Presse

« Je me suis levée ce matin avec un léger mal de gorge, a annoncé Christine St-Pierre sur Twitter dimanche. En après-midi, j’ai effectué un test #Covid_19 qui est positif. Je me sens bien et je vais suivre les consignes sanitaires à la lettre », a gazouillé la porte-parole de l’opposition officielle en matière de culture et de communications.

Un peu plus tôt, M. Bonnardel en avait aussi fait l’annonce sur les réseaux sociaux.

« Hier soir, j’ai ressenti des symptômes associés à la COVID-19. Je me suis testé ce matin et le résultat est [positif]. Je me place en isolement », a annoncé le député de Granby.

« Jusqu’à présent, je n’ai que de légers symptômes. Je travaillerai à distance pour les prochains jours comme le recommande la santé publique », a-t-il précisé.

Le maire de Laval, Stéphane Boyer, avait annoncé en début de journée avoir contracté le virus. « J’ai reçu un résultat positif à mon test de dépistage de la COVID-19. Je vais bien. Mes symptômes sont légers. Je vais travailler à distance pour les prochains jours conformément aux consignes de la santé publique », a écrit M. Boyer.

La vice-première ministre Geneviève Guilbault n’est pas atteinte de la COVID-19, mais doit tout de même s’isoler par précaution. Sa fille de 4 ans a contracté le virus après avoir ressenti des symptômes dimanche matin. « Nous avons fait des tests. Le sien est positif, elle doit s’isoler 5 jours. Le mien est négatif, mais je dois prendre soin d’elle, m’isoler aussi et travailler à distance », a-t-elle écrit sur Twitter.

Plusieurs élus ont contracté la COVID-19 au cours de la dernière semaine, alors que le Québec est aux prises avec une montée des cas.

Le premier ministre François Legault avait d’ailleurs annoncé jeudi avoir un résultat positif à un test de dépistage.