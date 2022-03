L’Organisation mondiale de la santé (OMS) s’attend à rejeter le vaccin candidat de Medicago contre la COVID-19 en raison des liens de la pharmaceutique avec l’industrie du tabac. Le vaccin « Covifenz », de la société Medicago, établie à Québec, a été homologué par Santé Canada le mois dernier.

Isabelle Dubé La Presse

La docteure Mariângela Simão, directrice générale adjointe de l’OMS pour l’accès aux médicaments, les vaccins et les produits pharmaceutiques, a déclaré jeudi que la demande déposée par Medicago pour obtenir une licence d’utilisation d’urgence du Covifenz sera probablement refusée, car les politiques de l’organisation sont très strictes depuis de nombreuses années concernant les liens des fabricants avec les cigarettiers et les fabricants d’armes.

Un des actionnaires minoritaires de Medicago est Philip Morris International, une entreprise spécialisée dans la production et distribution de produits du tabac.

« À l’heure actuelle, Medicago n’a pas reçu de communication officielle de la part de l’OMS », explique par courriel une porte-parole de Medicago Camille Riverin, de la firme Tactconseil.

« Notre compréhension est que l’OMS a pris la décision de mettre sur pause l’approbation du vaccin et que cette décision est liée à l’actionnaire minoritaire de Medicago, et non à l’efficacité et la sécurité du vaccin, qui ont été démontrées lors de l’autorisation par Santé Canada. Medicago est d’avis que ces décisions devraient être basées d’abord et avant tout sur la qualité, l’efficacité et la sécurité du vaccin », poursuit la porte-parole.

Le Canada a signé un contrat pour acheter jusqu’à 76 millions de doses du Covifenz, mais sa stratégie vaccinale repose désormais uniquement sur les vaccins à ARNm de Pfizer-BioNTech et de Moderna.

L’OMS avait critiqué ouvertement en 2017 les prétendues bonnes intentions de Philip Morris envers la santé publique avec sa Fondation pour un monde sans tabac.

Comme la position de l’OMS est connue depuis de nombreuses années, est-ce que Medicago avait déjà prévu une stratégie ? Est-ce qu’un nouvel actionnaire pourrait se joindre à Medicago pour reprendre les actions de Philip Morris ? « Il est trop tôt à ce stade-ci pour se prononcer, soutient par courriel la porte-parole de Medicago, considérant que l’OMS n’a pas annoncé sa décision officielle et que Medicago n’a reçu aucune communication officielle de leur part. Je ne peux malheureusement pas vous en dire plus pour le moment. »

Réactions politiques

À Ottawa, le ministre de la Santé Jean-Yves Duclos a vanté les mérites du vaccin fabriqué par Medicago, et a soutenu qu’aucun pays ne devrait être privé de ce vaccin novateur.

Il a précisé qu’il a eu des communications avec des représentants de l’OMS à ce sujet, tout comme son collègue de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie, François-Philippe Champagne.

« Évidemment, on suit attentivement les travaux de l’Organisation mondiale de la santé et les échanges entre l’OMS et Medicago. Nous avons été en contact avec Medicago pour s’assurer que les relations avec l’OMS se fassent correctement. Le monde entier doit pouvoir profiter de ce vaccin novateur qui est non seulement bon pour les Canadiens […] et qui pourrait aussi être bon pour beaucoup d’autres êtres humains à travers la planète », a-t-il dit.

Si l’OMS refuse la demande de Medicago, le Canada ne pourra pas donner des doses de Covifenz à l’organisme COVAX.

L’utilisation du vaccin de Medicago a été autorisée par Santé Canada le 24 février pour les personnes de 18 à 64 ans. L’innocuité et l’efficacité de ce vaccin chez les personnes de moins de 18 ans et de plus de 64 ans n’ont pas encore été déterminées.

Avec Joël-Denis Bellavance et La Presse Canadienne