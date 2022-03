Les catégories d’âge aux extrémités vont souvent réagir plus fortement lors d’évènements catastrophiques. Dans le contexte de la pandémie, la peur du virus était beaucoup plus forte chez les personnes plus âgées, qui ont davantage accepté le sens des mesures sanitaires. Ce fut plus difficile pour les jeunes [sur le plan de la santé mentale], les mesures étaient davantage vues comme une atteinte à leur jeunesse, ça leur faisait plus mal.