20 décès, cinq hospitalisations de plus

Le Québec recense mardi une deuxième légère hausse consécutive des hospitalisations liées à la COVID-19 et du nombre de patients aux soins intensifs, au moment où on signale également 20 nouveaux décès dus au virus.

Henri Ouellette-Vézina La Presse

Ces 20 nouveaux décès portent la moyenne quotidienne calculée sur sept jours à 12. La tendance est ainsi en baisse de 34 % sur une période d’une semaine.

Dans le réseau de la santé, on recense mardi une hausse de cinq hospitalisations liées à la maladie, qui résulte de 79 nouvelles entrées et 74 sorties. À ce jour, 1082 patients demeurent donc hospitalisés en lien avec la COVID-19, dont 66 se trouvent toujours aux soins intensifs, une hausse de cinq cas en 24 heures sur ce plan (huit entrées, trois sorties).

Ainsi, le nombre de personnes hospitalisées augmente pour une deuxième journée consécutive. Cela dit, les 1082 patients représentent tout de même une baisse de 14 % sur une semaine. Les 66 personnes aux soins intensifs représentent une baisse de 14 % également.

Les autorités signalent par ailleurs mardi 1023 nouveaux cas de COVID-19, ce qui porte la moyenne quotidienne à 1074. La tendance est ainsi en baisse de 7 % dans les sept derniers jours. Il convient toutefois de rappeler que les cas sont largement moins représentatifs en raison des limites qui continuent à restreindre le nombre de tests effectués.

Dimanche, la Santé publique a néanmoins réalisé 11 166 tests de dépistage, un chiffre relativement stable par rapport à la moyenne hebdomadaire. Le taux de positivité est de 8,3 % présentement. Jusqu’ici, plus de 108 960 tests rapides ont été « autodéclarés » sur la plateforme du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), dont plus de 85 230 ont présenté un diagnostic positif de la COVID-19.

Du côté de la vaccination, la campagne québécoise continue de ralentir. Lundi, à peine 3640 doses supplémentaires ont été administrées, dont plus de 2360 étaient des troisièmes doses. Le Québec administre en moyenne 6300 doses quotidiennement. En incluant les personnes vaccinées à l’extérieur de la province, celle-ci a tout de même administré plus de 18,5 millions de doses depuis le début de la pandémie.

Part des Québécois ayant reçu une dose : 86,6 %

Part des Québécois ayant reçu deux doses : 82,7 %

Part des Québécois ayant reçu trois doses : 49,4 %

Avec Pierre-André Normandin