L’Ontario lève l’essentiel de ses restrictions sanitaires

(Toronto) Plusieurs cafés de Toronto étaient bondés, mardi matin, alors que l’Ontario levait l’exigence de preuve vaccinale et les limites de capacité dans les commerces, ainsi que la plupart des autres mesures sanitaires. Le port du masque est toujours obligatoire, toutefois, mais les entreprises comme les cinémas, les restaurants et les centres de conditionnement physique n’ont plus besoin de vérifier le statut vaccinal des clients.