L'Alberta a officiellement levé presque toutes ses restrictions sanitaires liées à la COVID-19.

La Presse canadienne

Les changements commencent mardi et incluent la fin des limites de capacité et de la plupart des règles liées au port du masque.

La province a également mis fin à toutes les mesures scolaires restantes, au dépistage des jeunes pour les activités de divertissement et sportives, à toutes les restrictions restantes sur le service d'alcool dans les bars et restaurants et au télétravail obligatoire.

Le port du masque à l'intérieur sera toujours requis dans les milieux à haut risque et dans les transports en commun.

La province a commencé à lever les mesures de santé publique il y a deux semaines lorsqu'elle a annulé le passeport vaccinal.

Le premier ministre Jason Kenney a déclaré que la province surveillerait de près les indicateurs de la COVID-19, mais a déclaré que la baisse des indicateurs associée à des taux de vaccination élevés a permis d'aller de l'avant avec les changements.