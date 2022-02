(Montréal) La situation épidémiologique devrait continuer de s’améliorer, a annoncé vendredi l’administratrice en chef de la santé publique du Canada, la Dre Theresa Tam.

Clara Descurninges La Presse Canadienne

« Au niveau national, le décompte des nouveaux cas est en baisse de 26 % et le nombre de personnes atteintes de COVID-19 dans les hôpitaux et aux soins intensifs a diminué de plus de 20 % comparé à la semaine dernière », a-t-elle indiqué en conférence de presse virtuelle.

Même si la majorité des juridictions voient leur situation s’améliorer, quelques-unes sont encore aux prises avec une hausse des cas, a-t-elle nuancé.

Autre bonne nouvelle : le variant BA2 « ne semble pas être associé à des symptômes plus sévères » que son ancêtre Omicron, si l’on en croit les statistiques du Danemark, où il est bien implanté. De la même manière, les données de l’Angleterre laissent penser que les vaccins ne sont pas moins efficaces contre le nouveau venu, même si ce dernier est plus transmissible.

Ce sont maintenant 10 % des cas de COVID-19 au Canada qui sont dus à BA2.

Malgré la fin prochaine de la vague Omicron, la Dre Tam a insisté que « notre meilleur avantage pour l’avenir est de rester prêts » pour pouvoir réagir rapidement au cas où le vent tournerait. Pour ce faire, elle a encouragé la population à continuer de suivre les consignes sanitaires de leur province ou territoire.