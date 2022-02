(Québec) Québec a demandé à la Santé publique de lui fournir un plan « par étapes » vers la fin du port du masque. La première étape étant l’abandon du masque en classe pour les élèves du primaire et du secondaire après la relâche scolaire, à compter du 7 mars.

Fanny Lévesque La Presse

Tommy Chouinard La Presse

Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, a confirmé mardi que le masque tombera à l’école dès le 7 mars. Le couvre-visage sera cependant maintenu dans les aires communes, lors des déplacements et pendant le transport scolaire. Pour les élèves qui seront déjà en congé à ce moment, la mesure entrera en vigueur le lundi suivant, soit le 14 mars.

« Je pense que la première étape [vers le retrait du port du masque], c’est celle qu’on vit aujourd’hui avec en classe », s’est réjoui le ministre Dubé à son arrivée à la période de questions. Il a ouvert la porte vers « un plan de retrait du masque par étapes » dans les autres secteurs. M. Dubé a indiqué avoir demandé au directeur national de santé publique par intérim, le Dr Luc Boileau, de lui fournir un échéancier en ce sens.

« Ce qu’on lui a demandé, c’est de dire comment il voit les différentes étapes [vers le retrait du masque] parce qu’enlever un masque en classe versus [enlever] un masque en transport en commun, c’est complètement différent », a expliqué M. Dubé, nous invitant à interroger le Dr Boileau sur le sujet mercredi.

Le Dr Luc Boileau doit faire le point sur l’évolution de la pandémie mercredi. D’ailleurs, avec le relâchement des mesures, le gouvernement Legault tiendra de moins en moins de points de presse COVID.

La semaine dernière, le Dr Boileau affirmait vouloir conserver « le côté graduel » vers la levée du masque. Il précisait ne pas avoir l’intention, à ce stade-ci, de lever l’utilisation avant le 14 mars dans la population en général. « On serait bien heureux que la situation évolue rapidement, positivement, pour réviser des recommandations à faire auprès du gouvernement », disait-il le 15 février.

Effets de la relâche ?

Le ministre Dubé ne cache pas qu’une « petite remontée » des cas est possible lors du retour des élèves en classe après la relâche scolaire alors que ceux-ci ne porteront plus le masque. Mais, le contexte actuel est « complètement différent » que l’an dernier, assure-t-il.

« Avec toute la question d’Omicron, le nombre de personnes qui ont attrapé le virus dans les derniers mois, la vaccination… Je pense que le contexte est différent et je pense qu’on est encore plus prêts à faire face aux intempéries. Notre système de santé s’est beaucoup amélioré au cours des derniers mois. […] Je suis très, très à l’aise dans la situation qu’on est aujourd’hui », a-t-il ajouté.

Vendredi, le Dr Boileau affirmait également que le fait que bien plus que 2 millions de Québécois, dont de nombreux enfants, aient déjà été contaminés par Omicron puisse influencer sa décision en faveur du retrait du masque en classe. Les récentes données montrent également une baisse du nombre d’enfants signalés malades au Québec, soulignait également le Dr Boileau en entrevue à La Presse.

« La question est toujours quel est le bon moment », a indiqué pour sa part le virologue, Benoit Barbeau. « [Après la relâche], c’est déjà mieux qu’aujourd’hui. Plus on s’approche du printemps et des températures plus douces, ça fait en sorte que dans les établissements où il y a peut-être des problèmes de ventilation […] bien on pourra ouvrir les fenêtres par exemple », illustre-t-il.

Il faut le faire à un moment donné et ça suit la mouvance actuelle du gouvernement de se diriger vers une absence presque complète des restrictions à la mi-mars Benoit Barbeau, professeur au département des sciences biologiques de l’UQAM

Accueil mitigé du syndicat

La Centrale des syndicats du Québec (CSQ) se demande par ailleurs pourquoi les autorités n’ont pas attendu une semaine de plus après la relâche alors que les contacts seront plus nombreux pendant les vacances.

Le syndicat accueille d’ailleurs de façon mitigée l’annonce du gouvernement. La CSQ estime qu’il s’agit assurément d’une bonne nouvelle pour les jeunes, pour la socialisation et les apprentissages, mais que certaines inquiétudes subsistent sur le terrain.

« Les éclosions ce n’est pas terminé, c’est encore beaucoup dans le milieu scolaire, donc on a des informations d’experts qui justifient [le retrait du masque], mais d’un autre côté, ça reste que c’est une nouveauté à laquelle il faut s’adapter et l’école, la ventilation n’est pas meilleure. […] On est content, mais c’est un peu l’inconnu », a indiqué le président de la CSQ, Éric Gingras.

Les enseignants et le personnel continueront de porter le masque malgré l’abandon du port du couvre-visage des élèves en classe.