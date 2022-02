COVID-19

Derrière les portes d’un CHSLD

Depuis la mi-janvier, plus de 1300 fonctionnaires ont répondu à l’appel du gouvernement et se sont portés volontaires pour devenir temporairement aides de service dans le réseau de la santé. Notre journaliste s’est jointe au mouvement et a travaillé huit jours dans un CHSLD. Elle a été témoin de l’isolement qui pèse lourd sur les résidants. Mais aussi de la bienveillance des travailleurs et de petits moments de bonheur.