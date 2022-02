Pendant que la baisse marquée des hospitalisations liées à la COVID-19 se poursuit un peu partout au Québec, tant dans le réseau régulier qu’aux soins intensifs, le Québec enregistre jeudi 22 nouveaux décès et la campagne de vaccination poursuit son ralentissement.

Henri Ouellette-Vézina La Presse

Ces 22 nouveaux décès portent à 28 la moyenne quotidienne calculée sur une période de sept jours. La tendance est ainsi en baisse de 18 % dans la dernière semaine. On recense également jeudi une baisse de 93 hospitalisations régulières, qui se traduit par 120 nouvelles entrées et 213 sorties. À ce jour, 1902 patients demeurent donc hospitalisés en lien avec la COVID-19, dont 124 se trouvent toujours aux soins intensifs, une baisse de cinq cas en 24 heures sur ce plan (13 entrées, 18 sorties).

Mercredi, la province était passée sous la barre des 2000 hospitalisations, un seuil symbolique qui avait été franchi il y a plus de 40 jours, alors que la vague Omicron entraînait une forte hausse des hospitalisations au début du mois de janvier.

Pour l’heure, les 1902 personnes hospitalisées représentent une baisse de 18 % par rapport à la semaine dernière. La baisse est de 28 % aux soins intensifs. L’Institut national d’excellence en santé et services sociaux (INESSS) s’attend dans les deux prochaines semaines à « une diminution du nombre de lits réguliers occupés par des patients COVID, pour atteindre environ 1500, soit au-dessus du niveau 3 défini par le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) ».

Les autorités signalent par ailleurs jeudi 2055 nouveaux cas de COVID-19, ce qui porte la moyenne quotidienne à 2097 sur ce plan. La tendance est ainsi en baisse de 26 %. Il convient toutefois de rappeler que les limites imposées au dépistage rendent ces données nettement moins représentatives depuis quelques semaines déjà.

Mardi, un peu plus de 21 220 tests de dépistage ont néanmoins été réalisés. Le taux de positivité est présentement de 9,8 % dans la province. Jusqu’ici, plus de 86 100 tests rapides ont été « autodéclarés » sur la plateforme du gouvernement Legault, dont la forte majorité, soit environ 66 910 d’entre eux, avaient un résultat positif au virus.

La vaccination toujours au ralenti

Côté vaccination, le net ralentissement de la campagne continue d’être observé. Le Québec administre présentement 23 000 doses par jour, soit moins du quart du rythme de janvier.

Mercredi, à peine 21 371 doses supplémentaires ont été administrées, dont plus de 13 270 étaient des troisièmes doses, 7235 des deuxièmes doses et seulement 864 des premières doses. De ce dernier nombre, 442 premières doses ont été administrées à des jeunes de 5 à 11 ans.

Jusqu’ici, 86,5 % des Québécois ont reçu une dose, 81,9 % d’entre eux en ont maintenant deux et 47,2 % de la population générale a déjà sa dose de rappel.

À l’échelle du Québec, il reste actuellement 518 600 adultes non vaccinés contre la COVID-19, selon les estimations du gouvernement provincial. Une personne non vaccinée a présentement 7,7 fois plus de risques d’être hospitalisée, et 12,7 fois plus de chances de se retrouver aux soins intensifs. Dans ces unités, près d’une personne sur trois (29,9 %) est d’ailleurs non vaccinée.

Avec Pierre-André Normandin