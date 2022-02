Le pont Ambassador est le passage frontalier commercial international le plus achalandé en Amérique du Nord.

(Windsor) Une manifestation contre les mesures sanitaires a empêché les véhicules à destination du Canada de traverser le pont Ambassador entre Detroit, au Michigan, et Windsor, en Ontario, pendant une autre journée, tandis qu’un autre groupe de manifestants a bloqué une autoroute menant à un autre poste frontalier situé à environ une heure de transport.

La Presse Canadienne

Les manifestations du côté canadien au pont Ambassador et sur l’autoroute 402 près du pont Blue Water à Sarnia, en Ontario, se déroulent en solidarité avec les manifestations similaires à Ottawa et ailleurs au pays. Les manifestants dénoncent les exigences de vaccination contre la COVID-19 et d’autres mesures de santé publique.

La cheffe de la police de Windsor, Pamela Mizuno, a déclaré qu’il y avait 50 à 75 véhicules et environ 100 manifestants bloquant la circulation sur la rue Huron Church, qui rejoint le pont. Les véhicules à destination des États-Unis peuvent toujours accéder au passage via l’entrée de la rue Wyandotte Ouest.

La police de Windsor a redirigé la circulation commerciale vers le pont Blue Water, mais un autre groupe de manifestants affectait la circulation menant à ce passage, qui relie Sarnia et Port Huron, au Michigan. Le pont lui-même est resté ouvert.

PHOTO GEOFF ROBINS, AGENCE FRANCE-PRESSE

La Police provinciale de l’Ontario a déclaré avoir fermé un tronçon de l’autoroute 402 en direction ouest à la route Nauvoo, située à environ 20 kilomètres à l’est de Sarnia.

Mme Mizuno a déclaré que la police de Windsor adoptait une « approche diplomatique » pour négocier une solution sûre et durable avec les manifestants.

La cheffe de la police de Windsor a indiqué que son service de police ne peut pas résoudre la situation par lui-même. Elle a ajouté qu’elle transmettra aux gouvernements provincial et fédéral des demandes officielles de ressources sous forme de personnel et d’équipement.

PHOTO CARLOS OSORIO, REUTERS La cheffe de police de Windsor, Pamela Mizuno et son assistant Frank Providenti

Nous comptons sur tous les niveaux de gouvernement pour aider à résoudre pacifiquement ces manifestations. Pamela Mizuno, cheffe de la police de Windsor

Le premier ministre Justin Trudeau s’est dit « très préoccupé » par les manifestations à Windsor et à Sarnia. Il a affirmé que le gouvernement fédéral travaille avec l’Ontario et la Ville de Windsor.

« Nous devons arrêter l’entrave aux chaînes d’approvisionnement, a-t-il dit. Des emplois sont touchés ».

Le maire de Windsor dit non au retrait forcé des manifestants

La manifestation au pont Ambassador a commencé lundi après-midi.

Le maire de Windsor, Drew Dilkens, a déclaré que son bureau avait reçu de nombreuses plaintes de résidants et de propriétaires d’entreprises appelant au retrait forcé des manifestants.

« Bien que cela puisse être gratifiant pour certains de voir le retrait forcé des manifestants, une telle action peut envenimer la situation et certainement inciter davantage de personnes à venir ici et à participer à la manifestation », a-t-il déclaré.

« Nous ne voulons pas risquer un conflit supplémentaire. », a affirmé M. Dilkens.

Il a soutenu que négocier avec les manifestants a été difficile, car il n’y a pas de leadership précis.

« Ce n’est pas comme s’il y avait une seule personne à qui on pouvait s’adresser pour essayer de trouver une solution. Il y a des îlots de personnes qui sont ici, a noté le maire. Ils ne sont pas tous ici pour le mandat initial du convoi de la liberté en ce qui a trait à la façon dont tout cela a commencé ».

Il a ajouté que la résolution de cette crise nécessite une approche pangouvernementale.

« Le leadership (est) requis d’Ottawa et de Queen’s Park pour faire baisser les tensions et résoudre pacifiquement ces manifestations », a-t-il déclaré.

Il a ajouté : « Nous avons besoin d’un partenariat continu avec les gouvernements fédéral et provinciaux et de ne pas montrer du doigt les juridictions. »

Selon lui, les dommages économiques et sociaux que ces manifestations causent à Windsor, à Ottawa et dans tout le Canada sont importants.

« Notre communauté ne tolérera pas longtemps ce niveau de perturbation », a-t-il déclaré.

La manifestation de Windsor a effectivement causé la fermeture du pont Ambassador, qui est le passage frontalier commercial international le plus achalandé en Amérique du Nord.

Plus de 450 millions de dollars de marchandises traversent le pont chaque jour, ce qui représente un tiers de tout l’excédent commercial entre le Canada et les États-Unis, a affirmé M. Dilkens.

« Chaque heure que cette manifestation continue, notre communauté souffre, a-t-il déploré. Des milliers de travailleurs nourrissent leurs familles grâce au commerce rendu possible par le pont Ambassador. »

Il a ajouté que plus de 6500 personnes vivent dans la région de Windsor-Essex et travaillent à l’extérieur des États-Unis et que presque toutes utilisent le pont pour leurs déplacements.

« Cela inclut les travailleurs de la santé de première ligne ayant passé les deux dernières années à sauver des vies pendant cette pandémie, et ce, des deux côtés de la rivière Detroit », a-t-il soutenu.