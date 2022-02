Le nombre de cas de COVID-19 et les hospitalisations ont recommencé à grimper chez les moins de 10 ans au Québec, selon des données colligées par La Presse. La situation fait dire à certains experts que l’effet de la rentrée scolaire pourrait commencer à se faire sentir.

Henri Ouellette-Vézina La Presse

Pierre-André Normandin La Presse

« Ça prend toujours un certain temps avant de percevoir une tendance. Là, on commence peut-être à le voir. C’est exactement ce à quoi plusieurs s’attendaient avec le retour en classe, qui permet au virus de se propager », résume le virologue Benoit Barbeau, du département des sciences biologiques de l’Université du Québec à Montréal.

Dans la dernière semaine, les nouveaux cas – dont le nombre est fort probablement sous-évalué en raison des limites imposées au dépistage depuis un moment déjà – étaient malgré tout en hausse de 9 %. En date du 29 janvier, Québec recensait en moyenne 256 nouveaux cas par jour chez les moins de 10 ans, contre 232 il y a une semaine. Il s’agit du seul groupe à voir ses cas augmenter.

Les hospitalisations dans ce groupe d’âge demeurent également élevées, alors qu’elles baissent dans les autres tranches. Les moins de 10 ans comptent actuellement pour environ 13 hospitalisations par jour au Québec.

La hausse se fait également sentir aux soins intensifs. On y recense 1,6 cas d’admission supplémentaire par jour chez les moins de 10 ans, ce qui est nettement plus qu’à n’importe quel moment de la pandémie. Vendredi, en point de presse, l’administratrice en chef de l’Agence de la santé publique du Canada, la Dre Theresa Tam, s’était aussi montrée inquiète qu’on recense un « plus grand nombre d’enfants atteints de la COVID-19 nécessitant une hospitalisation qu’auparavant ».

Ces données constituent « un certain signal au niveau des établissements scolaires, particulièrement au niveau primaire, pour resserrer encore davantage les mesures de protection, notamment le port du masque, les tests rapides et une ventilation appropriée », poursuit M. Barbeau. Il n’exclut pas que cette hausse chez les moins de 10 ans se répercute aussi dans le reste de la population.

Taux de vaccination plus faible

Selon le Dr André Veillette, chercheur à l’Institut de recherches cliniques de Montréal, l’effet de la rentrée est probablement responsable de ces hausses. « C’est l’explication la plus logique. C’était tout à fait prévu, en fait », confie-t-il.

« Il ne faut pas oublier que le taux de vaccination est à environ 62 % pour une dose chez les enfants, et 20 % pour deux doses. Or, une dose a probablement très peu d’effets contre Omicron, et ça se peut même que deux doses, ça ne soit pas suffisant. La vaccination chez les 5-11 ans ne progresse pas très vite actuellement », remarque M. Veillette.

À ses yeux, le Québec « doit effectivement s’attendre à ce qu’il y ait plus de cas » chez les enfants dans les prochaines semaines. « Ce qui pourrait aussi arriver, c’est que ces enfants-là ramènent le virus chez eux, et le donnent à leur père, leur mère, voire leurs grands-parents », enchaîne-t-il.

Au CHU Sainte-Justine, le directeur des services professionnels, le Dr Marc Girard, est toutefois plus prudent, jugeant plutôt « qu’il faudra encore un peu plus de profondeur pour faire un lien exact avec la rentrée scolaire ». « Ça reste que ça nous préoccupe, dans la mesure où le virus est beaucoup plus prévalent dans l’environnement. Il circule à l’école, mais aussi dans les partys, dans le centre commercial et dans les restaurants maintenant. Il est très présent », affirme-t-il.

L’état des choses

Après une forte baisse dimanche, les hospitalisations ont continué de diminuer lundi au Québec, mais à un rythme plus faible. Actuellement, 2888 patients demeurent hospitalisés en lien avec la COVID-19 au Québec, une baisse de 7 personnes en 24 heures. Du total, 223 patients sont toujours aux soins intensifs, une baisse de 10 cas.

Bien que les hospitalisations soient relativement stables par rapport à dimanche, les 2888 personnes qui sont actuellement hospitalisées représentent tout de même une baisse de 13 % sur une semaine. Aux soins intensifs, le nombre de patients a diminué de 15 % depuis une semaine.

Les 33 nouveaux morts rapportés ont porté la moyenne quotidienne à 53. La tendance est ainsi en baisse de 24 % sur une semaine. La majeure partie des morts depuis une semaine est survenue chez des personnes qui vivaient à domicile (58 %), alors que 19 % vivaient en RPA et 17 % en CHSLD. Côté vaccination, le rythme ralentit. Dimanche, à peine 42 060 doses supplémentaires ont été administrées. Jusqu’ici, environ 86,1 % de la population québécoise a reçu une dose de vaccin, tandis que 80,1 % en ont maintenant deux et que 42,5 % ont trois doses.

À ce jour, près de 44 300 tests rapides ont été « autodéclarés » sur la nouvelle plateforme en ligne du gouvernement Legault. Une forte majorité d’entre eux, soit environ 33 400, se sont révélés positifs.