(Ottawa) Le centre-ville d’Ottawa est survolté vendredi soir : les camionneurs en provenance de Hamilton, en Ontario, se sont stationnés devant le parlement dans une cacophonie de coup de klaxons et d’acclamations. Le convoi ferait six kilomètres de long, selon les autorités. « Et ce n’est que le début », prévient la police de la ville.

Les manifestants, qui s’opposent à la vaccination obligatoire des camionneurs, convergent vers Ottawa depuis plusieurs jours, dans un mouvement nommé « Canada Unity ».

Sept autres convois sont attendus dans la capitale samedi. Ils sont pour l’instant arrêtés en banlieue, dans des villes comme Vankleek Hill, Cornwall et Arnprior. Trois d’entre eux arrivent du Québec, tandis que deux autres viennent du sud de l’Ontario, un des Maritimes et un de l’Ouest canadien, précise Amy Gagnon, agente aux communications pour le service de police d’Ottawa (SPO).

En début de soirée vendredi, des camions bariolés d’inscriptions telles que « Fuck Trudeau » et « No mandate », la majorité sans remorques, se sont stationnés sur les trois voies de la rue Wellington en face du parlement. S’étirant jusqu’à la rue Kent, ce convoi représente l’équivalent d’environ six kilomètres de long, affirme Amy Gagnon.

Les véhicules continuant d’arriver sont ensuite détournés notamment vers l’avenue Sir-John-A-Macdonald, prolongation de la rue Wellington. Malgré le brouhaha, tout est « tranquille », déclare Mme Gagnon, c’est-à-dire qu’aucun incident n’a été rapporté. « La communication est bonne avec les organisateurs des convois. Ils veulent que leur message passe. Ils ne veulent pas de violence, donc ils travaillent avec nous », explique-t-elle à La Presse par téléphone en début de soirée.

Présents malgré le froid

Des centaines de manifestants se sont massés devant le parlement d’Ottawa dès le début de l’après-midi vendredi, dans un désordre de cris, de musique, d’appels à la liberté, et à la prière.

« Je suis ici parce que je suis fatigué d’être intimidé par mon gouvernement », affirme Shawne Reid, accoté sur la clôture devant le parlement. L’homme de 43 ans est arrivé jeudi soir de la ville de Barrie, en Ontario, située à 400 kilomètres à l’ouest d’Ottawa. « Je n’ai plus aucune liberté, poursuit-il. On me dit ce que je peux faire, et quand le faire. Je ne suis pas d’accord avec la vaccination obligatoire, je suis en faveur du droit au choix. » Conducteur de camions-poubelles, l’homme a dormi dans son véhicule dans la nuit de jeudi à vendredi, malgré le froid.

Les camionneurs et leurs supporteurs demandent à la gouverneure générale et au Sénat d’ordonner au gouvernement fédéral, et à tous les gouvernements provinciaux et territoriaux, de lever les restrictions sanitaires liées à la COVID-19. Ils veulent aussi que le gouvernement renonce aux amendes liées à ces mesures, et annule le passeport vaccinal, qu’ils qualifient d’« illégal ».

Pas que des camionneurs

Si M. Reid est chauffeur de camion, ce n’est pas le cas d’autres personnes rencontrées sur place. Laura, une manifestante torontoise de 42 ans qui n’a pas voulu donner son nom de famille, travaille dans le monde de la rénovation. « Nous devons reprendre le Canada aux mains du communisme, du totalitarisme, des décrets illégaux et de la censure », énumère-t-elle à La Presse avec véhémence. « Depuis trois ans, je ne reconnais plus le Canada », ajoute celle qui a immigré du Mexique il y a une quinzaine d’années. Un drapeau mexicain flotte à côté de celui, canadien, que brandit son amie.

Un peu plus loin, trois hommes venant de la ville de Québec ont pris un vendredi de congé pour venir à la manifestation. « On ne veut plus rien savoir de la passe vaccinale, des mesures, même l’OMS [l’Organisation mondiale de la santé] a dit qu’on ne s’en sortira pas avec [les doses de rappel], lance l’un deux, une bière à la main. On veut juste retourner à un mode normal. » L’homme de 36 ans, travaillant dans le milieu de l’informatique, a aussi refusé de donner son nom à La Presse.

La vie suit son cours

À quelques pas, de l’autre côté du canal Rideau, le centre commercial Rideau est achalandé vendredi soir. La police d’Ottawa a affirmé être en communication avec les commerçants, mais n’a pas émis de directive recommandant la fermeture des magasins. Sur place, des manifestants côtoient les résidants faisant leur magasinage, sans stress.

« Je veux m’assurer que mes employés et le magasin sont en sécurité », déclare Elise Houle, gérante de la chocolaterie Laura Secord, située à l’une des entrées du centre d’achat. Sa décision de fermer ou de rester ouvert pour le weekend n’est pas encore prise. « En ce moment, je suis aussi prête à faire rentrer des employés de plus qu’à fermer le magasin. »

À côté, le magasin Sport Tek n’a pas hésité : fermeture complète vendredi et samedi. Au Starbuck juste en face, une employée affirme que le café a fermé ses portes plus tôt, pour s’assurer que tout le monde pourrait rentrer en sécurité, malgré le trafic.

D’autres magasins présents, qui n’ont pas voulu être nommés, ont déclaré qu’ils resteraient ouverts toute la fin de semaine, sans inquiétude. Un groupe de jeunes étudiants étrangers n’étaient même pas au courant que la manifestation avait lieu, de l’autre côté du cours d’eau.