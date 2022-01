La pression continue de diminuer dans le réseau de la santé au Québec, alors que la province rapporte vendredi une nouvelle baisse des hospitalisations, s’approchant rapidement de la barre des 3000. On rapporte également 48 nouveaux décès liés à la COVID-19.

Henri Ouellette-Vézina La Presse

Ces 48 nouveaux décès portent la moyenne quotidienne à 59, une tendance qui est toutefois en baisse de 18 % sur une période d’une semaine. Le taux de mortalité lié à la COVID-19 montre d’ailleurs clairement un ralentissement depuis quelques jours déjà.

Les autorités ont recensé vendredi une nouvelle baisse marquée de 62 hospitalisations par rapport à la veille, qui se traduit par 287 nouvelles entrées et 349 sorties. À ce jour, 3091 patients demeurent hospitalisés en lien avec le virus, dont 228 se trouvent toujours aux soins intensifs, une baisse de sept cas en 24 heures sur ce plan (23 entrées, 30 sorties).

Pour l’heure, ces 3091 personnes hospitalisées représentent une baisse de 8 % sur une semaine. Aux soins intensifs, cette baisse est de 14 % sur la même période.

Quant à eux, les 3600 nouveaux cas rapportés vendredi portent la moyenne quotidienne à 4025, une tendance qui est en baisse de 33 % depuis sept jours. Il convient toutefois de rappeler que ces chiffres ne sont pas représentatifs de la situation épidémiologique en raison des limites imposées au dépistage, qui est maintenant réservé à certains groupes de la population. Mercredi, la Santé publique a néanmoins réalisé 33 541 tests de dépistage, un chiffre relativement stable par rapport à la moyenne hebdomadaire.

Vaccination et tests rapides

Côté vaccination, un peu plus de 75 700 doses de vaccin supplémentaires ont été administrées jeudi, auxquelles s’ajoutent 3271 vaccins donnés avant le 27 janvier qui n’avaient pas encore été comptabilisés. En incluant les personnes vaccinées à l’extérieur de la province, ce sont jusqu’ici plus de 17,7 millions de doses qui ont été données à des Québécois.

Alors que jeudi, plus de 23 000 résultats de tests avaient été enregistrés sur la nouvelle plateforme d’autodéclaration de la COVID-19 du gouvernement Legault, 48 heures après sa mise en ligne, les données actualisées en date de vendredi indiquent que plus de 33 140 tests rapides ont maintenant été déclarés. De ce nombre, plus de 25 000 d’entre eux se sont révélés positifs.

Pour le moment, « le taux de positivité n’est pas représentatif, comme les gens ont déclaré plus les positifs », a reconnu le ministre de la Santé, Christian Dubé, jeudi.

Le même jour, le directeur national de santé publique par intérim, le Dr Luc Boileau, a indiqué que son objectif pour le déconfinement sera d’annoncer de nouveaux allégements « une semaine à la fois », en ajoutant que le gouvernement est « très ouvert » à cette formule. « On ne crie pas victoire, mais les choses s’améliorent et c’est important de le dire », a poursuivi le Dr Boileau, rappelant que la baisse constante des hospitalisations est très encourageante.

Des récentes modélisations de l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux (INESSS) ont prévu « une diminution du nombre de lits réguliers occupés par des patients COVID, pour atteindre environ 2500 » dans les deux prochaines semaines.

Avec Pierre-André Normandin,