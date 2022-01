Omicron

BA.2, le sous-variant qui suscite des questions

Un nouveau variant a fait son apparition sur la planète. Il s’agit en fait d’un sous-variant d’Omicron, baptisé BA.2. Il a commencé à se répandre au Danemark, en Grande-Bretagne, en Inde et dans plusieurs autres pays. Ce sous-variant détrônera-t-il le BA.1, la souche originale d’Omicron ? Est-il plus virulent ? Plus contagieux ? Menace-t-il le Québec ? Voici ce que nous savons.