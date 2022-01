Après plusieurs baisses successives dans les derniers jours, le Québec enregistre lundi une légère hausse des hospitalisations dans son réseau de la santé. La tendance reste toutefois à la baisse dans les hôpitaux. Les décès liés à la COVID-19, eux, continuent de s’accumuler malgré un ralentissement perceptible.

Henri Ouellette-Vézina La Presse

Pierre-André Normandin La Presse

Les 52 décès supplémentaires rapportés lundi portent en effet la moyenne quotidienne à 70. La tendance sur une semaine demeure ainsi en hausse de 22 %, mais marque un fort ralentissement de leur croissance.

Malgré une légère hausse des hospitalisations lundi, la tendance demeure à la baisse dans les hôpitaux. On recense lundi une augmentation de 16 hospitalisations, qui se traduit par 254 nouvelles entrées et 238 sorties. À ce jour, 3299 patients demeurent donc hospitalisés en lien avec le virus, dont 263 se trouvent toujours aux soins intensifs. Il s’agit à ce chapitre d’une baisse de dix cas en 24 heures (21 entrées, 31 sorties).

Les 3299 personnes hospitalisées représentent une baisse de 2 % sur une semaine. Aux soins intensifs, les 263 patients représentent une baisse de 8 %.

Les 2807 nouveaux cas que la Santé publique rapporte ce lundi portent quant à eux la moyenne quotidienne à 5326. La tendance est en baisse de 27 % sur une semaine. Si ces données représentent le plus petit bilan depuis la mi-décembre, il convient toutefois de rappeler que celles-ci ne sont pas représentatives de la situation épidémiologique en raison des limites imposées au dépistage.

Plus tôt, samedi, les autorités ont néanmoins réalisé 27 290 tests de dépistage, un chiffre relativement stable par rapport à la moyenne hebdomadaire.

Zoom sur la vaccination

Côté vaccination, quelque 62 560 doses supplémentaires ont été administrées dans la journée de dimanche, auxquelles s’ajoutent 2560 vaccins donnés avant le 23 janvier qui n’avaient pas encore été comptabilisés. En incluant les personnes vaccinées à l’extérieur de la province, ce sont jusqu’ici 17,4 millions de doses qui ont été données à des Québécois.

Pour l’heure, 85,9 % de la population québécoise a reçu une dose, 79 % en a maintenant deux et 37,7 % a déjà ses trois doses de vaccin. Les premières doses administrées chez les adultes continuent toutefois à diminuer. Après un sommet de 2400 premières doses par jour atteint il y a une semaine, la province est retombée à moins de 1800 vaccins par jour chez les 18 ans et plus.

La vaccination chez les 5 à 11 ans, elle, continue à progresser lentement. Environ 1100 enfants reçoivent quotidiennement leur première dose, ce qui a permis de faire passer le taux de vaccination à 61,1 %. Par contre, l’administration des deuxièmes doses chez ces mêmes jeunes progresse rapidement. Deux mois après avoir reçu leur première dose, 9,2 % des 5 à 11 ans sont aujourd’hui pleinement vaccinés.

Le tout survient alors que selon nos informations, Québec s’apprête à donner le feu vert à la reprise des activités sportives pour les jeunes le 31 janvier, jour où il envisage également de permettre la réouverture des salles à manger des restaurants et des rassemblements limités dans les maisons.

Une annonce est prévue dans les prochains jours. Il serait ainsi permis à deux bulles familiales de se retrouver à table au restaurant. Cette autorisation s’étendrait aux rassemblements à domicile. Une bulle familiale pourrait ainsi en accueillir une autre à la maison. Les sports civils comme parascolaires, réservés aux jeunes, pourraient aussi reprendre le 31 janvier.

Jusqu’ici, aucune date ne circule toutefois quant à une réouverture des salles de spectacles, des bars et des cinémas. Une séquence de déconfinement pourrait toutefois être dévoilée afin d’offrir un peu de prévisibilité aux secteurs concernés. On fixerait dans quel ordre les consignes sanitaires seraient allégées.

Avec Tommy Chouinard, La Presse