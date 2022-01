Les parents seront plutôt informés lorsque l’absentéisme parmi le personnel et les élèves atteindra 30 %, que ces absences soient liées ou non au virus, et à partir de lundi, les informations sur les absences seront publiées en ligne.

(Toronto) L’Ontario recensait lundi 615 patients aux soins intensifs en raison de la COVID-19 et 3861 patients hospitalisés à cause de la maladie.

La Presse Canadienne

Le ministère de la Santé rappelle toutefois que tous les hôpitaux ne communiquent pas leurs chiffres des fins de semaine.

On signalait par ailleurs 37 autres décès liés au coronavirus. Le gouvernement précise qu’il a supprimé un décès du bilan total de 11 004 morts, en raison d’un nettoyage des données.

L’Ontario a signalé lundi 4790 nouveaux cas de COVID-19, mais la Santé publique rappelle que le nombre réel est plus élevé, puisque le dépistage PCR est maintenant réservé à certaines clientèles prioritaires.

Absences à l’école

Le gouvernement a par ailleurs indiqué lundi que plus de 300 écoles signalaient des taux d’absence supérieurs à 30 % à la fin de la semaine dernière, après le retour des élèves en classes.

Le gouvernement ontarien ne publie plus d’informations sur les cas de COVID-19 dans les écoles, en raison de la politique de dépistage PCR plus restreinte, mais il partage en ligne des données sur les absences, qu’elles soient ou non liées au virus. Le gouvernement a promis que les parents seraient informés si 30 % des élèves et du personnel étaient absents d’une école.

Les données publiées lundi montrent que près de 337 écoles avaient atteint ce niveau de 30 % vendredi ; 111 écoles signalaient même des taux d’absence supérieurs à 50 %. Les données ont été rendues disponibles pour 3451 des 4844 écoles de la province.

Une école du Conseil scolaire catholique de Niagara affichait un taux d’absentéisme de 100 % – les raisons n’étaient pas immédiatement claires – et 21 écoles présentaient des taux d’absentéisme supérieurs à 80 %.

Parmi les écoles ayant les 10 taux d’absentéisme les plus élevés, il y en avait aussi une à Toronto, trois à North Bay, deux à Parry Sound et une dans chacun des conseils scolaires de Kenora, Sturgeon Falls et South River.

Le gouvernement indique que 16 écoles, soit 0,3 %, étaient fermées vendredi dernier.

Ces données par écoles seront publiées sur le site du gouvernement tous les jours à 10 h 30, indique-t-on.