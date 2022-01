La cinquième vague pire au Québec qu’ailleurs ?

La cinquième vague de COVID-19 est-elle pire au Québec qu’ailleurs ? Oui, c’est pire qu’en Ontario et au Royaume-Uni. Notamment parce qu’on a moins de lits d’hôpital. Et le taux de décès liés à la COVID-19 est plus élevé au cours de la dernière semaine au Québec qu’aux États-Unis. Analyse de la situation en quatre points.