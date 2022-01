Québec rapporte une baisse importante des hospitalisations vendredi : 60 patients atteints de la COVID-19 de moins se trouvent à l’hôpital. Toutefois, 59 décès supplémentaires liés au virus sont recensés.

Coralie Laplante La Presse

Au total, 3351 personnes hospitalisées souffrent du coronavirus. De ce nombre, 265 se trouvent aux soins intensifs, ce qui représente une diminution de 20 personnes par rapport à la veille.

La Santé publique a aussi recensé 5995 nouveaux cas de COVID-19 vendredi. Ces nouvelles infections portent à 5977 la moyenne des cas quotidiens calculée sur sept jours.

Le nombre de cas n’est toutefois pas représentatif de l’évolution de la pandémie, puisque les tests PCR ne sont réservés qu’à certains groupes de citoyens, comme les travailleurs de la santé.

L’OMS recommande la dose de rappel

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a fait volte-face vendredi. Après avoir évoqué qu’une dose de rappel du vaccin contre la COVID-19 n’était pas nécessaire pour les adultes en bonne santé, l’institution la recommande désormais, en commençant par l’administrer aux plus vulnérables.

Le Québec, à l’instar de plusieurs pays occidentaux, avait ignoré la demande de l’OMS de déclarer un moratoire sur l’offre de doses de rappel jusqu’à la fin de 2021.

L’OMS recommande que les doses de rappels soient administrées dans les quatre à six mois suivant les deux premières injections. « Nous continuons à nous concentrer sur la vaccination des groupes les plus prioritaires », a toutefois souligné la Dre Kate O’Brien, directrice de la vaccination, des vaccins et des produits biologiques de l’OMS.

Une étude anticipe la fin de la pandémie

Selon une étude publiée dans la revue scientifique The Lancet, la fin de la pandémie approche, même si le virus de la COVID-19 ne disparaîtra pas.

Le pic de la vague du variant Omicron se déroulera dans les différents pays du monde entre aujourd’hui et la deuxième semaine du mois de février, estime cette étude.

« En mars 2022, une grande partie du monde aura été infectée par le variant Omicron », peut-on y lire. Le chercheur Christopher J. L. Murray croit toutefois que « des variants vont sûrement apparaître et certains pourront être plus sévères qu’Omicron ». Ainsi, les pays peuvent s’attendre à une hausse de la transmission de la COVID-19 durant les mois d’hiver.

Malgré tout, l’étude souligne que les futures souches du virus auront moins d’impact sur la santé des populations en raison de la large exposition des citoyens au virus et l’adaptation des vaccins aux variants. Les personnes vulnérables devront toutefois continuer de s’isoler, de porter un masque de qualité et de pratiquer la distanciation physique.

« La COVID-19 deviendra une autre maladie récurrente que les systèmes de santé et les sociétés devront gérer », affirme l’étude.

Avec l’Associated Press