Les applications VaxiCode Verif et VaxiCode.

Les autorités ont épinglé des employés du réseau de la santé d’un peu partout au Québec qui, contre de l’argent, ont participé à la fabrication de milliers de passeports vaccinaux frauduleux, a appris La Presse.

Vincent Larouche La Presse

Gabrielle Duchaine La Presse

Tristan Péloquin La Presse

L’Unité permanente anticorruption (UPAC), mais aussi le gouvernement et certains établissements de Santé, mènent actuellement des enquêtes. Filature, perquisitions dans des résidences, comptes bancaires gelés, saisie de téléphones et autres pièces à conviction, interrogatoires en règle : plusieurs moyens ont été déployés et des travailleurs ont été congédiés, selon plusieurs sources proches du dossier qui ne sont pas autorisées à s’exprimer publiquement.

Aucune accusation n’aurait été portée devant le tribunal à ce stade.

« Nous recevons un très grand nombre de dénonciations qui nous amènent à ouvrir un très grand nombre d’enquêtes et nous mettons toutes les ressources nécessaires pour que ces enquêtes portent fruit. C’est une priorité du commissaire en ce moment, car ça touche à la santé des citoyens », a mentionné le porte-parole de l’UPAC, Mathieu Galarneau, qui refuse de commenter les dossiers précis ou le nombre de suspects visés.

« Ce qu’on souhaite, c’est que les gens qui ont constaté l’usage ou la fabrication de faux passeports vaccinaux nous appellent », dit-il.

60 000 $ pour un seul travailleur

Selon nos informations, des CISSS et des CIUSSS auraient notamment été alertés par Québec via l’INSPQ en novembre 2021 de l’existence de milliers d’entrées considérées comme « anormales » dans le registre provincial de vaccination.

L’un des employés congédiés après avoir travaillé dans un centre de vaccination de la métropole a avoué avoir collecté environ 60 000 $ en pots-de-vin, en travaillant seul, selon ce qu’a pu confirmer La Presse.

Déjà, les 22 et 23 décembre dernier, Radio-Canada avait fait état d’une employée d’un centre de vaccination de Montérégie qui aurait vendu des fausses preuves de vaccination ainsi que d’un employé du CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île qui aurait été retiré de la vaccination pour avoir enfreint les règles de sécurité. Mais ces deux cas représentent une goutte d’eau dans l’océan, selon nos sources, qui confirment la tenue de plusieurs enquêtes parallèles et une explosion de cas suspects signalés depuis l’automne.

Échos de rumeurs

Le gouvernement Legault dit avoir eu « écho de rumeurs concernant la fabrication et l’utilisation de faux passeports vaccinaux à l’automne dernier ». « Nous avons alors avisé le ministère de la Sécurité publique, qui a alerté également les corps policiers », ajoute le cabinet du premier ministre dans une courte déclaration écrite.

Comme « la police, notamment l’UPAC, a annoncé que des enquêtes ont lieu présentement », il limite ses commentaires « pour ne pas nuire » au travail des policiers.

« Produire et utiliser un faux passeport vaccinal est un acte criminel, passible d’une lourde amende et même d’emprisonnement », rappelle-t-il en guise de conclusion.

Avec la collaboration de Daniel Renaud et Tommy Chouinard