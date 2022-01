Avec 88 nouveaux décès liés à la COVID-19 rapportés ce mercredi, le Québec surpasse désormais le sommet de la deuxième vague en matière de mortalité. La hausse des hospitalisations continue toutefois de ralentir dans la province, alors qu’on constate une légère baisse dans les unités de soins intensifs.

Henri Ouellette-Vézina La Presse

Les 88 nouveaux décès portent la moyenne quotidienne à 67. Le Québec déplore ainsi désormais plus de décès qu’au sommet de la deuxième vague, l’hiver dernier. En date du 26 janvier 2021, on comptait 62 décès en moyenne chaque jour, sur une période d’une semaine.

Ayant augmenté de 77 % depuis une semaine, les décès tendent effectivement toujours à la hausse. Il reste toutefois à voir si le Québec dépassera le sommet de la première vague, la plus meurtrière à ce jour. Au début du mois de mai 2020, la province rapportait en moyenne 110 morts par jour.

Fait à noter : ces décès risquent de continuer d’augmenter pendant encore au moins une semaine, en attendant le sommet des hospitalisations.

À quand ce sommet ?

Dans le réseau de la santé, on observe en effet une faible hausse de seulement huit hospitalisations, qui se traduit par 359 nouvelles entrées et 351 sorties à travers la province. À l’heure actuelle, 3425 patients demeurent hospitalisés en lien avec le virus. De ce nombre, 285 personnes se trouvent toujours aux soins intensifs, ce qui représente une baisse de quatre cas en 24 heures (42 entrées, 46 sorties).

L’atteinte du pic des hospitalisations semble ainsi être de plus en plus imminente, mais pas encore perceptible, un ralentissement de leur croissance se faisant sentir depuis maintenant plusieurs jours. Le point d’équilibre entre les entrées et les sorties dans les hôpitaux est toutefois attendu d’ici peu, laissant enfin entrevoir une baisse de pression dans les hôpitaux.

Québec signale aussi mercredi 6123 nouveaux cas, ce qui porte la moyenne quotidienne sur une semaine à 6499. La tendance est ainsi en baisse de 47 %. Il convient toutefois de rappeler que cette donnée est toutefois largement moins représentative de la progression de la pandémie, l’accès aux tests de dépistage étant maintenant limité à certains groupes seulement.

Lundi, la Santé publique a d’ailleurs réalisé 41 200 tests de dépistage, un chiffre relativement stable par rapport à la moyenne hebdomadaire.

Zoom sur la vaccination

Côté vaccination, la campagne conserve un bon rythme. Un peu plus de 110 000 doses supplémentaires ont été administrées dans la journée de mardi, auxquelles s’ajoutent 4780 vaccins donnés avant le 18 janvier qui n’avaient pas encore officiellement été comptabilisés.

La campagne de vaccination a d’ailleurs franchi deux seuils symboliques, mercredi. D’abord, le tiers des Québécois ont maintenant reçu leur troisième dose, soit 33,1 % d’entre eux. Puis, les jeunes de 5 à 11 ans ont finalement atteint le cap des 60 % ayant reçu leur première dose. Dans la population générale, 85,6 % des Québécois ont une dose et 78,3 % d’entre eux en ont deux.

En incluant les personnes vaccinées à l’extérieur de la province, ce sont jusqu’ici 16,9 millions de doses qui ont été données à des Québécois.

Avec Pierre-André Normandin