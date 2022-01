89 décès, 36 hospitalisations

Henri Ouellette-Vézina La Presse

Pierre-André Normandin La Presse

Ces 89 nouveaux décès portent la moyenne quotidienne à 61. La tendance est ainsi en hausse de 72 % sur une période d’une semaine.

Fait à noter : avec 61 décès par jour, le Québec rapporte désormais autant de décès que lors du sommet de la deuxième vague de la COVID-19, qui avait été observé il y a environ un an, en janvier 2021. Le pic était alors de 62 morts par jour.

La majorité des décès rapportés ce mardi sont survenus chez les personnes qui vivaient à domicile au moment de contracter la COVID-19, soit 59 d’entre eux. On déplore également 13 décès en RPA et 11 en CHSLD. Le lieu de résidence n’est pas connu pour la totalité des nouveaux décès, mais il est acquis que la moyenne d’âge des décès est présentement de 82 ans. Depuis le 15 novembre, 83 % des morts concernent des personnes de plus de 70 ans.

D’un point de vue régional, la plupart des décès rapportés depuis une semaine sont survenus dans le Grand Montréal. On déplore ainsi 10 décès par jour en moyenne sur l’île et 10 autres en Montérégie. La Mauricie et le Centre-du-Québec sont aussi durement touchés, avec cinq décès par jour. À Québec, on recense près de quatre décès au quotidien en moyenne.

Au total, 3417 patients COVID-19 sont hospitalisés au Québec à ce jour, ce qui représente une augmentation de 36 par rapport à la veille, qui se traduit par 336 nouvelles entrées et 300 sorties à travers le réseau provincial. Du total, 289 personnes se trouvent toujours aux soins intensifs, une hausse de trois cas en 24 heures (41 entrées, 38 sorties).

Les 3417 personnes hospitalisées représentent une hausse de 25 % sur une semaine, un chiffre qui est toutefois en ralentissement depuis quelques jours. Lundi, la hausse était en effet de 32 %.

Les autorités provinciales ont aussi signalé lundi 5142 nouveaux cas, ce qui porte la moyenne quotidienne à 6817, en baisse de 49 % depuis une semaine. Il convient toutefois de rappeler que les limites maintenant imposées au dépistage rendent ces données largement moins représentatives. Dimanche, la Santé publique a réalisé 28 356 tests de dépistage, un chiffre relativement stable sur sept jours. Le taux de positivité est présentement de 14 %.

Zoom sur la vaccination

Côté vaccination, un peu plus de 88 670 doses en plus ont été administrées dans la journée de lundi, auxquelles s’ajoutent environ 5050 vaccins donnés avant le 18 janvier qui n’avaient pas encore été officiellement comptabilisés.

En incluant les personnes vaccinées à l’extérieur de la province, ce sont jusqu’ici 16,8 millions de doses qui ont été données à des Québécois. Pour l’heure, 85,6 % des Québécois ont reçu une dose, 78,3 % en ont déjà reçu deux et 31,8 % en ont maintenant trois.

Le ministre de la Santé du Québec, Christian Dubé, a fait le point sur la situation de la COVID-19 mardi à 13 h. Il était accompagné du directeur national de santé publique par intérim, le Dr Luc Boileau, et de la sous-ministre adjointe à la Direction générale des affaires universitaires, médicales, infirmières, et pharmaceutiques, Lucie Opatrny.