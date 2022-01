PHOTO ASSOCIATED PRESS

C’est confirmé, Santé Canada a approuvé le traitement Paxlovid de Pfizer, un médicament antiviral pouvant réduire jusqu’à 89 % les risques d’hospitalisations et de décès.

Alice Girard-Bossé La Presse

Jusqu’à présent, les médicaments contre la COVID-19 devaient être pris dans un hôpital ou un établissement de santé. Paxlovid est le premier traitement qui peut être pris chez soi.

Le traitement est réservé aux adultes atteints d’une forme légère ou modérée de COVID-19 présentant un risque élevé d’évolution vers une maladie grave. Il doit être utilisé le plus tôt possible après le diagnostic de COVID-19 et dans les cinq jours suivant le début des symptômes, a indiqué lundi Santé Canada.

Au début du mois de décembre, le gouvernement fédéral a conclu une entente avec la société pharmaceutique Pfizer afin de se procurer 1 million de doses du traitement Paxlovid.

Le ministre de la Santé Jean-Yves Duclos avait alors indiqué que les traitements allaient être expédiés aux provinces et aux territoires dès son approbation par Santé Canada.

Le fabricant Pfizer avait présenté son dossier à l’agence réglementaire le 1er décembre dernier. Santé Canada a procédé à un examen accéléré et continuera de surveiller sa sécurité et son efficacité au cours des prochains mois.

Forte efficacité

L’administration du traitement développé par Pfizer consiste en une combinaison de deux pilules, prise deux fois par jour pendant cinq jours.

Dans les 28 jours suivant l’infection, seul 0,8 % des participants de l’étude ayant reçu le traitement ont été hospitalisés (3 patients sur 389), contre 7,0 % des patients ayant reçu le placebo (27 patients sur 385).

Aucun décès n’a été signalé chez les patients ayant reçu le traitement, contre 10 décès chez les patients dans le groupe placebo.

Le traitement bloque l’activité de la protéase, une enzyme dont le coronavirus a besoin pour se répliquer, ce qui peut permettre au patient d’éviter une maladie grave pouvant conduire à l’hospitalisation et au décès.

Le traitement peut entrer en interaction avec d’autres médicaments chez certains patients, ce qui peut diminuer l’efficacité du traitement ou causer des effets secondaires graves. Santé Canada conseille donc aux patients de parler des risques et des avantages du traitement avec leur médecin.

Merck toujours en attente

Un deuxième médicament antiviral de Merck, destiné aux adultes à haut risque, est toujours en attente d’approbation par Santé Canada.

La société a déposé une demande en août pour le Molnupiravir. Selon des essais cliniques réalisés sur 1400 participants, le risque d’hospitalisation et de décès est diminué de 30 % au sein de la population fragile. Des effets secondaires suscitent toutefois des inquiétudes.

Le médicament, qui doit être pris dans les cinq jours qui suivent l’apparition de symptômes, s’administre avec huit doses par jour pendant cinq jours. Il a déjà été autorisé aux États-Unis, au Royaume-Uni et au Danemark.

Aucun médicament ne peut remplacer la vaccination, a indiqué Santé Canada. « Celle-ci demeure la stratégie la plus efficace pour prévenir les maladies graves causées par l’infection à la COVID-19 », a-t-elle déclaré par voie de communiqué.

Avec Mylène Crête et Mayssa Ferah